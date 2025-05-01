США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах

Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах. Об этом сообщил Минфин США .

«Экономическое партнерство позволяет нашим странам сотрудничать и инвестировать вместе, чтобы наши общие активы, таланты и возможности могли ускорить восстановление экономики Украины», — говорится в заявлении министерства.

В рамках сделки по природным ресурсам между двумя странами создадут инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал создание американо-украинского инвестиционного фонда реконструкции историческим соглашением.

Глава Минфина Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН. Министр прилетела для подписания договора в Вашингтон.

Ранее СМИ предсказали, что соглашение подпишут 30 апреля. В рамках договора стороны планировали создать условия для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии на Украине».