Офис Зеленского раскрыл, как США получат доступ к ресурсам Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Вашингтон готовят партнерское соглашение о совместном управлении инвестиционным фондом в сфере пользования украинскими ресурсами. Чиновника процитировало РИА «Новости» .

По словам главы украинского правительства, структура будущего фонда будет построена на равноправной основе. Украина и США получат по 50% в управлении и финансировании проекта. Американская сторона сможет зачислять в качестве взноса часть новой военной помощи, предоставляемой Украине.

Шмыгаль подчеркнул, что Киев сохраняет полный контроль над всеми полезными ископаемыми, инфраструктурой и правами на недра. Вкладом Украины в фонд станут исключительно новые лицензии на добычу природных ресурсов. При этом ранее предоставленная американская военная помощь не будет учитываться в рамках соглашения.

Документ предусматривает инвестиционный горизонт в 10 лет. В течение этого срока фонд сможет как финансировать инфраструктурные проекты, так и приобретать украинскую продукцию по формуле take or pay (выкупать независимо от потребления).

В рамках договоренностей предусмотрено обнуление таможенных пошлин между двумя странами, а также обязательства США привлекать дополнительные инвестиции через международные структуры.

Премьер-министр отдельно отметил, что это соглашение не препятствует процессу европейской интеграции Украины. Ранее Шмыгаль говорил, что США и Украина уже согласовали все принципиальные пункты договора о недрах. Датой подписания договоренности пресса называла 30 апреля.