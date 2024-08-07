Сегодня 15:40 Дурень у дурня дудку украл. Как Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами Публицист Белов: Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами 0 0 0 Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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На днях человек без легитимного статуса по фамилии Зеленский с радостью сообщил украинскому обществу о том, что к формуле мирного урегулирования на Украине, известной как «формула Зеленского», присоединилась Ботсвана. Она подписала коммюнике швейцарского «саммита мира», ставшего оглушительным провалом как украинской, так и западной дипломатии.

«Это важный сигнал для мира — как бы ни было трудно, мы расширяем круг наших партнеров, а значит, и партнеров мира для Украины и всех, кто уважает международное право», — заявил по этому поводу бывший комик. Скорее всего, новая подпись под столь важным для Киева документом стала итогом дипломатического вояжа на Африканский континент главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Прямо в эти дни он курсирует где-то между Замбией, Малави и островом Маврикий в попытках уговорить как можно больше стран Глобального Юга принять участие во втором раунде «саммита мира».

Фото: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Alexis Sciard/Keystone Press Agency / Global Look Press

Все бы ничего, если бы суровая реальность, по своему обыкновению, опять не разрушила воздушные замки, которые так любят мастерить в киевских кабинетах на улице Банковой. Вместо международной поддержки Украина вляпалась в очерченной дипломатический скандал, да еще и, судя по всему, с далекоидущими последствиями. Как стало известно из «Коммюнике Переходного правительства» западноафриканского государства Мали, эта страна разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за ее «поддержки международного терроризма». Пресс-секретарь правительства страны Абдулмайе Майга объяснил, что «посол Украины в Сенегале Пивоваров продемонстрировал однозначную поддержку своей страны международному терроризму в Мали».

«Эти весьма серьезные утверждения, которые не опровергнуты или не осуждены украинскими властями, свидетельствуют о явной официальной поддержке правительством Украины терроризма в Африке, в Сахеле и в Мали», — отметил официальный спикер малийского руководства. Кроме того, по его же словам, «переходное правительство Республики Мали с глубоким шоком восприняло подрывные заявления пресс-секретаря украинской военной разведки господина Андрея Юсова, в которых он признал причастность Украины к трусливому, вероломному и варварскому нападению террористических вооруженных групп».

О чем, собственно, речь? Двадцать восьмого июля в пустыне на границе с Алжиром боевики из Национального движения за освобождение Азавада (НДОА) устроили засаду на колонну малийских войск и бойцов российской ЧВК «Вагнер». Погибли до 50 правительственных военных и вагнеровцев. Выжившие бойцы, по последним данным, до сих пор находятся в плену у туарегов, признанных в Мали террористами.

После инцидента в Сети появились фотографии африканских радикалов с флагами Украины, а ГУР МО устами того самого Юнусова взяло на себя ответственность за атаку на «музыкантов» и малийских военнослужащих.

Результатом произошедшего и стало решение руководства Мали о разрыве дипломатических отношений с Киевом. И что тут началось?! Как рассказало агентство Reuters, украинский МИД тут же выступил с опровержением слов пресс-секретаря ведомства Буданова, заявив о непричастности Киева к инциденту с бойцами ЧВК «Вагнер» в Мали и назвал решение правительства страны разорвать дипотношения c Украиной поспешным. Засуетились, и дело тут не только в очередном дипломатическом фиаско Киева — им там уже не привыкать — а в том, что речь идет о поддержке международно признанной террористической организации. Это уже пахнет жареным.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / Global Look Press

Дальше — больше: накануне о немедленном разрыве дипотношений с Украиной объявили власти Нигера. Агентство France-Presse со ссылкой на заявление официального представителя правительства республики Амаду Абдрамане сообщило, что решение приняли после тяжелых потерь, понесенных малийской армией в конце июля от рук джихадистов и сепаратистских сил, в которых они частично обвинили Украину. Кроме того, по словам Абдрамане, Нигер обратился с просьбой в Совет Безопасности ООН обсудить «агрессию» Украины. Что имеем в итоге? Глупейшее поведение украинской военной разведки, которой сегодня как воздух нужны любые «перемоги» над Россией, поставило жирнющий крест на перспективах Украины заручиться поддержкой стран мирового большинства, перечеркнув тем самым и без того не слишком удачную работу собственного Министерства иностранных дел, которому, кстати, тоже крайне важно докладывать наверх о дипломатических «победах». Короче, как в известной присказке о двух дурнях, один из которых украл у другого дудку. И так у них там всегда, по кругу — то «зрада», то «ганьба»…