Дурень у дурня дудку украл. Как Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами
Публицист Белов: Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами
На днях человек без легитимного статуса по фамилии Зеленский с радостью сообщил украинскому обществу о том, что к формуле мирного урегулирования на Украине, известной как «формула Зеленского», присоединилась Ботсвана. Она подписала коммюнике швейцарского «саммита мира», ставшего оглушительным провалом как украинской, так и западной дипломатии.
«Это важный сигнал для мира — как бы ни было трудно, мы расширяем круг наших партнеров, а значит, и партнеров мира для Украины и всех, кто уважает международное право», — заявил по этому поводу бывший комик.
Скорее всего, новая подпись под столь важным для Киева документом стала итогом дипломатического вояжа на Африканский континент главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Прямо в эти дни он курсирует где-то между Замбией, Малави и островом Маврикий в попытках уговорить как можно больше стран Глобального Юга принять участие во втором раунде «саммита мира».
Все бы ничего, если бы суровая реальность, по своему обыкновению, опять не разрушила воздушные замки, которые так любят мастерить в киевских кабинетах на улице Банковой. Вместо международной поддержки Украина вляпалась в очерченной дипломатический скандал, да еще и, судя по всему, с далекоидущими последствиями.
Как стало известно из «Коммюнике Переходного правительства» западноафриканского государства Мали, эта страна разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за ее «поддержки международного терроризма». Пресс-секретарь правительства страны Абдулмайе Майга объяснил, что «посол Украины в Сенегале Пивоваров продемонстрировал однозначную поддержку своей страны международному терроризму в Мали».
«Эти весьма серьезные утверждения, которые не опровергнуты или не осуждены украинскими властями, свидетельствуют о явной официальной поддержке правительством Украины терроризма в Африке, в Сахеле и в Мали», — отметил официальный спикер малийского руководства.
Кроме того, по его же словам, «переходное правительство Республики Мали с глубоким шоком восприняло подрывные заявления пресс-секретаря украинской военной разведки господина Андрея Юсова, в которых он признал причастность Украины к трусливому, вероломному и варварскому нападению террористических вооруженных групп».
О чем, собственно, речь? Двадцать восьмого июля в пустыне на границе с Алжиром боевики из Национального движения за освобождение Азавада (НДОА) устроили засаду на колонну малийских войск и бойцов российской ЧВК «Вагнер». Погибли до 50 правительственных военных и вагнеровцев. Выжившие бойцы, по последним данным, до сих пор находятся в плену у туарегов, признанных в Мали террористами.
После инцидента в Сети появились фотографии африканских радикалов с флагами Украины, а ГУР МО устами того самого Юнусова взяло на себя ответственность за атаку на «музыкантов» и малийских военнослужащих.
Результатом произошедшего и стало решение руководства Мали о разрыве дипломатических отношений с Киевом. И что тут началось?!
Как рассказало агентство Reuters, украинский МИД тут же выступил с опровержением слов пресс-секретаря ведомства Буданова, заявив о непричастности Киева к инциденту с бойцами ЧВК «Вагнер» в Мали и назвал решение правительства страны разорвать дипотношения c Украиной поспешным.
Засуетились, и дело тут не только в очередном дипломатическом фиаско Киева — им там уже не привыкать — а в том, что речь идет о поддержке международно признанной террористической организации. Это уже пахнет жареным.
Дальше — больше: накануне о немедленном разрыве дипотношений с Украиной объявили власти Нигера. Агентство France-Presse со ссылкой на заявление официального представителя правительства республики Амаду Абдрамане сообщило, что решение приняли после тяжелых потерь, понесенных малийской армией в конце июля от рук джихадистов и сепаратистских сил, в которых они частично обвинили Украину. Кроме того, по словам Абдрамане, Нигер обратился с просьбой в Совет Безопасности ООН обсудить «агрессию» Украины.
Что имеем в итоге? Глупейшее поведение украинской военной разведки, которой сегодня как воздух нужны любые «перемоги» над Россией, поставило жирнющий крест на перспективах Украины заручиться поддержкой стран мирового большинства, перечеркнув тем самым и без того не слишком удачную работу собственного Министерства иностранных дел, которому, кстати, тоже крайне важно докладывать наверх о дипломатических «победах».
Короче, как в известной присказке о двух дурнях, один из которых украл у другого дудку. И так у них там всегда, по кругу — то «зрада», то «ганьба»…