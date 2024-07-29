Сегодня 20:12 Кочевники с кастовой системой и автоматами. Что известно о туарегах и с кем они воюют Политэксперт Прокофьев назвал гибель вагнеровцев в Мали трагедией для России 0 0 0 Фото: Мужчина из племени туарегов в пустыне Сахара, Ливия. CHROMORANGE / GÃ¼nter Fischer / Global Look Press Мир

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ЧВК «Вагнер» понесла потери в Африке. Произошедшее успело обрасти огромным количеством слухов и домыслов. Что на самом деле случилось с бойцами в Мали, причастна ли Украина и кто такие туареги, с которыми бились «музыканты», — в материале 360.ru

ЧВК «Вагнер» в Мали: что произошло В Африке погибли бойцы ЧВК «Вагнер», некоторые попали в плен. Боевая задача «музыкантов» и армии Мали заключалась в том, чтобы отрезать туарегов (местных сепаратистов), а также исламистов от границы и лишить их возможности получать помощь. Военные вышли к Алжиру (с его стороны были развернуты местные войска). Ожесточенные бои за приграничный город Тин-Зауатин, где оказался зажат противник, продолжались пять дней, с 22 по 27 июля. Но силы оказались неравны, к тому же началась песчаная буря, из-за чего не могла помочь авиация. В итоге одна из групп «Вагнера» попала в засаду джихадистов. Всех бойцов ЧВК, взятых туарегами в плен в Мали, удалось выкупить. По разным данным, в бою погибли от 20 до 50 человек, в том числе руководитель отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд и администратор канала Grey Zone Никита Федянин.

Причастна ли Украина к гибели вагнеровцев Сразу после новости о разгроме вагнеровцев в соцсетях появилось заявление некоего блогера, поддерживающего джихадистов и туарегов. Он написал, что те якобы готовы передать пленных русских Украине «в знак поддержки и солидарности». Причем запись была сделана на украинском языке. Позже представитель Главного разведывательного управления Украины Андрей Юсов заявил, что гибель «музыкантов» обеспечила украинская сторона: орна предоставила туарегам необходимую «информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию». Чиновник также пообещал «продолжение». Но многие специалисты уверены: украинцы снова пытаются приписать себе несуществующие заслуги. Чтобы осуществить этот «коварный план», им пришлось бы заручиться поддержкой алжирского руководства. А Алжир не собирается портить отношения с Россией, от которой во многом зависит.

Фото: Алжирские солдаты / Викимедиа

Большая трагедия для России Мир вошел в период турбулентности, и прежнее мироустройство заканчивает свое существование, отметил в разговоре с 360.ru эксперт Фонда защиты национальных ценностей, политэксперт, социолог Александр Прокофьев

ЧВК «Вагнер» всегда была на острие той поддержки, которую Россия оказывала правительствам дружественных государств. Гибель бойцов в Мали — большая трагедия для нашей страны, не первая и, к сожалению, боюсь, не последняя. Александр Прокофьев

Эксперт также предупредил, что спецслужбы западных стран задействуют любые методы, в том числе террористические организации, чтобы нанести ущерб России.

Кто такие туареги Туареги — народ из тех коренных жителей Северной Африки, что в VII веке приняли ислам. Их первые письменные описания появились в X веке. По легенде, корни туарегов идут от великой правительницы Сахары Тин-Хинан.

Интересно Тин-Хинани в IV веке приехала со служанкой Такамат на белом верблюде из южной области нынешнего Марокко. Где точно остановились путешественницы, неясно: то ли в нагорье, то ли в оазисе Сахары. Но именно в пустыне дама стала царицей и… методично убивала всех пребывающих к ней многочисленных поклонников. Как ни странно, но при таком отношении к мужчинам у обеих женщин появились дети. Они и положили начало роду туарегов: от царицы произошли ихаггарены (благородные), а от служанки — имрады (вассалы). Тин-Хинани в IV веке приехала со служанкой Такамат на белом верблюде из южной области нынешнего Марокко. Где точно остановились путешественницы, неясно: то ли в нагорье, то ли в оазисе Сахары. Но именно в пустыне дама стала царицей и… методично убивала всех пребывающих к ней многочисленных поклонников. Как ни странно, но при таком отношении к мужчинам у обеих женщин появились дети. Они и положили начало роду туарегов: от царицы произошли ихаггарены (благородные), а от служанки — имрады (вассалы).

Туареги — кочевники, мусульмане-сунниты. Имея разрешение на многоженство, они связывают себя браком лишь раз в жизни, а женщины пользуются уважением. Девочек с раннего возраста учат читать и писать. Помимо своего языка, как правило, владеют арабским и французским, а еще умеют выделывать кожу. В то же время мужчине позволительно быть неграмотным. Куда важнее носить платок — тагельмуст, который дарят на 18-летие. Семья устраивает большой праздник (нечто вроде конфирмации у католиков или бар-мицвы у иудеев), и юноша нарекается мужчиной. С этой поры ходить с непокрытой головой нельзя.

Фото: Туарег из Ливии. Stefan Auth / Global Look Press

Длина платка может достигать 40 метров. В старину туарег был обязан убить того, кто увидел его лицо без разрешения. Если по какой-то причине это не удавалось, мужчина был обязан совершить самоубийство. Поэтому до сих пор встретить туарега на пути считается у местных плохой приметой. Женщины лица, как правило, не закрывают. Общество туарегов обычно делится на касты. Наверху — знать, владеющая стадами верблюдов, и «блюстители веры», или духовные наставники. Следом идут вассалы, которым дозволено разводить коз. Ниже всех — рабы и кузнецы. При этом рабы они лишь по кастовому происхождению, так что свободны уйти когда и куда захотят.

Фото: Кочевник туарег с верблюдами в горах Акакус, Ливия. Guenter Fischer / Global Look Press

Живут туареги — всего их больше четырех миллионов человек — в центральной пустынной части Западной Африки, которая сейчас поделена между Мали, Алжиром, Ливией, Нигером и Буркина-Фасо. Однако кочевая жизнь стала надоедать, и туареги начали засматриваться на земли государства Мали. Там они претендуют на три северные провинции: Тимбукту, Гао, Кидаль и часть Мопти. В 2012 году Национальное освободительное движение провозгласило независимое государство Азавад. Там среди прочих обосновались и радикальные исламисты.

Фото: Вооруженные туареги в Алжире. Julian Calder / Global Look Press

Последние быстро отбили себе крупные города и разрушили местные средневековые памятники, охраняемые ЮНЕСКО. Малийская армия с помощью Франции вышвырнула исламистов из Азавада. Туареги попросились стать автономией в составе Мали, но на этот раз фокус не прошел. Тогда кочевники решили отбивать землю силой. Джихадистские группировки снова начали стягиваться в Мали. Туареги контролировали одни территории, исламисты — другие. После очередного военного переворота новая малийская власть привлекла для борьбы с сепаратистами ЧВК «Вагнер», отказав французским войскам.