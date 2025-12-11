Сегодня 14:59 Хотели зарезать, но зашли не в ту дверь: что стало с Миндичем после «покушения» в Израиле Политолог Станкевич не исключил, что покушение на Миндича реально могло быть 0 0 0 Эксклюзив

Арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому наконец дали слово в суде, и он выступил с «сенсацией»: заявил, что на главного фигуранта дела о коррупции в «Энергоатоме» Тимура Миндича совершили покушение в Израиле. Что произошло с бизнесменом и зачем экс-спонсор Зеленского делает эти вбросы, разбирался 360.ru.

Что сказал Коломойский в суде 10 декабря О якобы покушении на Миндича Коломойский рассказал накануне перед началом заседания суда. Произошло это, по его словам, еще 28 ноября. «Попытка не состоялась, преступники арестованы. Слава Богу, что не произошло хуже. Тяжело ранили домработницу, но она выжила», — рассказал он. Сорвалось преступление, как утверждает Коломойский, по очень банальной причине: злоумышленники «перепутали дома» и вошли в стоящее по соседству здание.

Не в ту дверь зашли. Ледяное молчание в Израиле. Игорь Коломойский

Больше олигарх не привел никаких деталей, но обещал раскрыть новые подробности в суде 11 и 12 декабря. В посольстве Украины в Израиле при этом поспешили заявить, что у них нет информации о покушении на Миндича. Источник издания «Страна» в окружении бизнесмена также опроверг сведения о том, что бизнесмена якобы пытались убить, и заверил, что его жизни ничего не угрожает. Опровергли данные о сорвавшейся атаке и в полиции Израиля. Представитель пресс-службы ведомства сообщил на брифинге, что правоохранители не обладают подтверждением слов Коломойского.

Фото: Соцсети

Олигарха обвинили в хайпожорстве В Верховной раде тем временем пытаются понять, зачем Коломойскому был нужен этот вброс. Вероятность того, что это реально могло произойти, кажется, отвергают полностью. «Дома Миндича и Коломойского стоят буквально друг против друга. Преступники перепутали и зашли не в тот дом. В доме Коломойского они столкнулись с горничной, на которую напали с ножом. В результате ее еле смогли спасти. Поэтому формально это было покушение на горничную, но фактически на Миндича», — с иронией заявил нардеп Алексей Гончаренко. Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале указал на отсутствие фактов, подтверждающих информацию о покушении на бизнесмена.

«Покушение провалилось, потому что они перепутали дом» — это звучит немного странно. А вот зачем Коломойский забросил это в публичное пространство — хороший вопрос. У меня пока ответа на него однозначного нет. Ну, кроме хайпа. Ярослав Железняк

Тут же он сыронизировал об «украденной» из машины Миндича магнитоле. «А еще у Миндича украли магнитолу из машины. Ну, не у Миндича, а там через две улицы от дома его второго водителя, была ситуация, но пять лет назад, и не украли, а переставили в другую машину. Но кто там разбирается», — пошутил парламентарий.

Фото: РИА «Новости»

Зачем Коломойский сделал вброс про Миндича Заседание суда над Коломойским несколько раз переносили — поговаривали, что таким образом власти пытались пресечь атаку НАБУ на Банковую. «„Громкое“ заявление Игоря Коломойского, якобы „сопротивляясь“ которому власти переносили заседание суда над ним и которое многие просчитали как начало новой атаки НАБУ на Банковую, оказалось… мутным сообщением о неудавшемся покушении на Миндича в Израиле!» — написал в своем Telegram-канале политолог Максим Жаров. По его мнению, украинские власти перекупили Коломойского, поэтому он вышел в эфир со столь неуклюжей клоунадой.

Но для российской аудитории получилась хорошая иллюстрация на тему, что такое украинские прокси-оппозиционеры и как они себя ведут, когда кто-то покупает у них их молчание. Максим Жаров политолог

Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru не исключил, что покушение на Миндича вполне могло быть. «Что именно произошло, мы не знаем и вряд ли узнаем. Вполне правдоподобно, что покушение могло какое-то быть на Миндича, потому что слишком много людей, оставшихся пока на свободе в Киеве, и не просто на свободе, а у власти, были бы заинтересованы в том, чтобы он навеки замолчал», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Два рядом стоящих дома действительно можно перепутать, и если не было заявления от пострадавших, то полиция вряд ли в курсе произошедшего, констатировал он.

Другой вопрос, зачем это может понадобиться Коломойскому? Он опытный интриган, может просто вбросить эту труднопроверяемую информацию для того, чтобы все тут же подумали: а кому может быть выгодно покушение? И вспомнили про врагов Коломойского, начиная с Зеленского и кончая Ермаком и кем-то еще в киевской нынешней элите. Сергей Станкевич Политолог

Станкевич назвал вброс информационной атакой против врагов олигарха из нынешнего украинского руководства. «Но в любом случае Коломойский наносит свой информационный удар и, видимо, готовит следующие удары тогда, когда начнется его реальный судебный процесс», — добавил политолог. Версию о том, что Коломойского купили на Банковой, эксперт при этом назвал самой невероятной из всех возможных. «Во-первых, какой смысл его перекупать, зачем он нужен? А во-вторых, ему это категорически не нужно. Он видит, что нынешнее киевское руководство тонет. И зачем ему связываться с тонущими и во что-то сомнительное еще влипать? У него собственных проблем достаточно», — заключил Станкевич.