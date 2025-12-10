На бизнесмена Миндича совершили покушение в Израиле

На бизнесмена Тимура Миндича, которого считают одним из «кошельков Зеленского», совершили покушение в Израиле. Об этом на суде заявил опальный олигарх Игорь Коломойский, его слова привело издание «Страна.ua».

По его словам, нападение произошло 28 ноября. Преступники ранили домработницу, сам Миндич не пострадал. Злоумышленников удалось задержать.

Другие подробности Коломойский пообещал рассказать на следующих заседаниях суда.

Миллиардер, с сентября 2023 года находящийся в изоляторе СБУ, обещал сделать громкое заявление в понедельник, однако в назначенный день конвойная машина сломалась, и заседание пришлось отложить.

