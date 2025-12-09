В понедельник олигарх Игорь Коломойский, находящийся в изоляторе СБУ третий год, должен был выступить с громким заявлением в зале суда. Но в назначенный день он так и не появился перед журналистами. По странному стечению обстоятельств сломалась конвойная машина. За что Коломойский сидит в тюрьме, как он связан с Владимиром Зеленским и при чем здесь НАБУ — в материале 360.ru.

Коломойский в СИЗО и перенос заседания суда

Бюро экономической безопасности Украины в августе 2024 года сообщило, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского по делам о служебном подлоге, незаконных действиях с банковскими документами и легализации имущества, полученного преступным путем.

В СИЗО Коломойский находится с сентября 2023 года. Запланированное на 8 декабря 2025-го заседание суда по делу олигарха перенесли на 11-е число — конвойная служба не смогла доставить фигуранта в здание инстанции, сообщило издание «Страна.ua». Коломойский якобы обещал сделать громкое заявление.

«Прокуроры и адвокаты заявили, что без Коломойского проводить судебное заседание невозможно. Заседание теперь состоится в четверг, 11 декабря, в 15:00», — заявили журналисты.

Позже адвокаты сообщили, что это не первый случай, когда олигарха не могут доставить в суд. Бизнесмен не попадает на заседание уже четвертую неделю подряд, каждый раз для этого находят новую причину. По мнению правозащитников, основная цель таких действий — как можно дольше удерживать Коломойского под стражей.