Пригрозил «наполеону» — теперь сгниет в СИЗО: почему Коломойского могут не довезти до суда
В понедельник олигарх Игорь Коломойский, находящийся в изоляторе СБУ третий год, должен был выступить с громким заявлением в зале суда. Но в назначенный день он так и не появился перед журналистами. По странному стечению обстоятельств сломалась конвойная машина. За что Коломойский сидит в тюрьме, как он связан с Владимиром Зеленским и при чем здесь НАБУ — в материале 360.ru.
Коломойский в СИЗО и перенос заседания суда
Бюро экономической безопасности Украины в августе 2024 года сообщило, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского по делам о служебном подлоге, незаконных действиях с банковскими документами и легализации имущества, полученного преступным путем.
В СИЗО Коломойский находится с сентября 2023 года. Запланированное на 8 декабря 2025-го заседание суда по делу олигарха перенесли на 11-е число — конвойная служба не смогла доставить фигуранта в здание инстанции, сообщило издание «Страна.ua». Коломойский якобы обещал сделать громкое заявление.
«Прокуроры и адвокаты заявили, что без Коломойского проводить судебное заседание невозможно. Заседание теперь состоится в четверг, 11 декабря, в 15:00», — заявили журналисты.
Позже адвокаты сообщили, что это не первый случай, когда олигарха не могут доставить в суд. Бизнесмен не попадает на заседание уже четвертую неделю подряд, каждый раз для этого находят новую причину. По мнению правозащитников, основная цель таких действий — как можно дольше удерживать Коломойского под стражей.
Связь Коломойского с Миндичем и Зеленским
Доверенным лицом Коломойского считали предпринимателя Тимура Миндича, вокруг которого недавно разгорелся коррупционный скандал в связи с операцией НАБУ и САП под названием «Мидас». Миндич — обладатель множества компаний, в том числе одной из тех, что является совладельцем известной в России студии «Квартал 95».
Миндич зачастую бывал посредником между Коломойским и Зеленским в деловых вопросах, однако после президентских выборов бизнесмен отделился от олигарха, оставшись частью ближайшего окружения украинского лидера.
Кстати, там уверены, что в раскрутке дела против Миндича именно Коломойский сыграл одну из ключевых ролей. В течение нескольких недель накануне обнародования данных по крупному коррупционному делу олигарх часто выезжал на допросы в НАБУ.
Коалиция против Зеленского
Коломойский и другие обиженные Зеленским оппозиционеры летом образовали ситуативную коалицию против президента Украины. Недавно предприниматель на выступлении в суде предрек президенту скорую отставку.
«Скоро его не будет, этого Наполеона», — сказал Коломойский.
Миндича он вовсе назвал «дураком», «чертом» и «идиотом». Узник-олигарх давно ведет игру против Зеленского — своего бывшего медиалюбимца и протеже. Бизнесмен помог ему избраться президентом, но экс-комик не оправдал возложенных на него надежд.
Он отплатил своему покровителю неблагодарностью, уголовным преследованием, тюрьмой и арестом активов. Теперь олигарх намерен отомстить, считает экс-нардеп, политолог Спиридон Килинкаров, чьи слова привел aif.ru.
В связи с этим он и стал вдохновителем операции «Мидас», в рамках которой вскрылись махинации в энергетике на уровне правительства и министерств киевского режима с участием Миндича и других представителей окружения Зеленского.
НАБУ так эффективно отработало, потому что они точно знали, где нужно искать. Коломойский либо сам, либо через своего партнера слил эту информацию правоохранителям.
Спиридон Килинкаров
политолог
По мнению экс-нардепа, олигарх собирался в суде обнародовать сведения о прямом участии Зеленского в махинациях и незаконных сделках.
«Он про Зеленского знает больше, чем его мама. Уверен, ему есть что рассказать», — заключил политолог.