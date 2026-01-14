ЕС пообещал 90 млрд евро Украине. Какие условия должен выполнить Зеленский?

ЕК согласилась дать Киеву кредит в 90 млрд евро при борьбе с коррупцией

Евросоюз переходит к практической реализации одного из крупнейших пакетов помощи Украине. Еврокомиссия представила детализированный механизм выделения кредита на общую сумму 90 миллиардов евро, рассчитанного на период 2026-2027 годов. Подробности — в материале 360.ru.

Структура финансирования: две ключевые цели

С официальным заявлением о масштабной поддержке, которую предоставят Киеву, выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что финансирование носит целевой и обусловленный характер.

Кредитные средства распределят по двум основным направлениям, отражающим текущие нужды Украины.

«Бюджетная поддержка предназначена для того, чтобы помочь Украине продвигать реформы и модернизировать страну», — сказала глава ЕК.

Условия, принципы и привязка к репарациям

Выделение средств будет строго связано с выполнением Киевом ряда обязательств, которые Урсула фон дер Ляйен назвала непреложными.

В первую очередь Украина обязуется бороться с коррупцией и демонстрировать последовательные усилия в укреплении демократических институтов. Эта работа также важна для любого продвижения страны по пути вступления в ЕС.

Второе условие — приоритет европейским производителям при закупках вооружений. Киев должен будет обращаться к компаниям из ЕС. Исключение допускается только в случае невозможности производства в Евросоюзе или срыва поставок в срок.

Также глава ЕК озвучила новый подход к возмещению средств. По ее словам, Украина не должна будет возвращать кредит до тех пор, пока не получит репарации от России.

Когда Украина получит деньги

Решение о совместном займе было принципиально одобрено лидерами ЕС еще в декабре 2025 года. Первые выплаты из нового пакета помощи Украина может получить уже в апреле 2026-го.

