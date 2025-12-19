NYT назвала решение ЕС по активам политическим провалом Мерца и фон дер Ляйен

Решение Евросоюза не изымать российские замороженные активы стало политическим крахом для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщила американская газета The New York Times .

Она отметила, что утверждение жесткого сценария по изъятию средств продемонстрировало бы влияние Евросоюза в мире. Издание добавило, что это приобрело бы особенное значение на фоне исключения Европы из прямых переговоров о будущем Украины.

The New York Times уточнила, что вместо демонстрации единства ЕС показал миру только свою нерешимость и разобщенность в ответственный момент.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал победой решение не изымать российские активы. По его словам, объединению удалось избежать прецедента, который мог подорвать международное право.

Премьер уточнил, что объединение в итоге отстояло принцип уважения закона даже в сложные времена.