Евросоюз больше не увидит денег, выделенных в кредит украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова .

Она напомнила, что ранее Зеленский пообещал вернуть деньги, только если Россия выплатит Украине «репарации», однако всем очевидно, что этого никогда не произойдет.

«Может быть, наконец Европейский союз услышит то, что сказал Брюсселю их выкормыш?» — задалась вопросом Захарова.

При этом уже с 2027 года европейским налогоплательщикам, чтобы обеспечить этот кредит, придется ежегодно отчислять в бюджет по миллиарду, а впоследствии — до трех миллиардов евро, подчеркнула представитель МИД.

Также она отметила, что Евросоюз мог бы инвестировать 90 миллиардов евро в план экономического развития страны, однако руководству объединения вместо этого «нужна бойня».