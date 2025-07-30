Сегодня 15:19 Ермак развалил брак президента? Как жена переносит связь Зеленского с главой его офиса 0 0 0 Фото: The Presidential Office of Ukraine Украинское общество

Владимир Зеленский

Украина

Елена Зеленская

Андрей Ермак

Шумиха вокруг теплых взаимоотношений Владимира Зеленского с главой его офиса Андреем Ермаком, выходящих за пределы рабочей плоскости, набирает обороты. Помимо того, как это скажется на репутации украинского президента, всех волнует еще один вопрос: что думает о происходящем его жена Елена Зеленская?

Нюансы совместной жизни Зеленского и Ермака Слухи о тесной связи Владимира Зеленского и Андрея Ермака ходят на протяжении как минимум четырех лет, однако на днях масла в огонь подлила нашумевшая публикация Financial Times. Газета выдала нюансы совместной жизни украинского президента и главы его офиса. В частности, в материале говорилось, что они спят в одном бункере, проводят досуг вдвоем и даже делают зарядку по утрам. FT приводила весьма двусмысленные формулировки.

Отношения между двумя мужчинами выходят за рамки работы. Financial Times

Кроме того, источники издания заявили, что в окружении главы киевского режима все в курсе его связи с Ермаком. Не секрет это якобы и для законной супруги украинского лидера Елены Зеленской.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Видимость благополучного брака президента Украины О том, что жена президента Украины прекрасно осведомлена о его пикантных пристрастиях, напомнил киевский Telegram-канал «Легитимный». С 2020 года ходили слухи о том, что Елену Зеленскую категорически не устраивает происходящее и на этом фоне между ней и мужем случаются систематические скандалы. Однако повлиять на ситуацию у женщины так и не получилось.

Интересно Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. До свадьбы они состояли в отношениях на протяжении восьми лет. У пары двое детей: 21-летняя дочь Александра и 12-летний сын Кирилл. Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. До свадьбы они состояли в отношениях на протяжении восьми лет. У пары двое детей: 21-летняя дочь Александра и 12-летний сын Кирилл.

Об охлаждении, которое по-прежнему царит между Зеленскими, косвенно говорит их поведение на публике. Так, в июне 2025 года украинский лидер продемонстрировал наплевательское отношение к жене, бросив ее в машине во время визита в Вену. На это указала консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с aif.ru.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Она отметила, что Елене пришлось самой выходить из автомобиля и мокнуть без зонта под дождем, а ее спутник, не обращая на это никакого внимания, ушел беседовать с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом. «Здесь можно сказать, что человеку наплевать на собственную жену, и это многое объясняет. <…> Муж должен держать краем глаза жену в поле зрения. Если ей никто не подал руку, то как минимум он должен был это сделать сам», — отметила Николаева. В Сети не исключают, что Зеленская уже давно привыкла к отсутствию какого-либо внимания к ней со стороны супруга. И все последнее время ей остается лишь сохранять хорошую мину при плохой игре, поддерживая видимость настоящего брака.

Тотальная дискредитация Зеленского Впрочем, уже в недалеком будущем у жены главы киевского режима может появиться возможность поставить точку в их союзе. С каждым днем возникает все больше слухов, что дни Зеленского на посту президента Украины практически сочтены, а значит, и первая леди страны сможет лишиться этого звания. Авторы Telegram-канала «Легитимный» отметили, что на фоне негативного отношения большинства украинцев к меньшинствам слухи о совместной жизни лидера государства с главой офиса стали очередным пазлом в кейсе его тотальной дискредитации.

При этом русским не надо ничего придумывать. Зеленский и Ермак сделали все сами. «Легитимный»

В Сети тем временем иронизируют над тем, что после ухода с должности Зеленский может променять нынешнего приятеля на нового — французского президента Эммануэля Макрона.

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