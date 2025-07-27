Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х сообщил, что пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому поддержку и обсудил с ним борьбу с коррупцией. Французский лидер также вознамерился «усилить давление» на Россию.

«Я подтвердил поддержку Франции: мы продолжим увеличивать помощь Украине и усилим давление на Россию. <… > несмотря на войну, Украина остается динамичной демократией и намерена продолжать движение по европейскому пути», — заявил Макрон после воскресного созвона с Зеленским.

Макрон и ранее называл Россию «подготовленной, организованной и постоянной угрозой» для Европы, напомнил RT.

Французская газета Le Figaro прокомментировала переговоры Макрона и Зеленского, напомнив о «буре негодования», которую вызвал украинский президент отменой независимости антикоррупционных ведомств на Украине.

Из-за скандального закона Зеленский лишился поддержки даже среди наиболее ярых союзников, отметили в Германии. Из-за вспыхнувших волнений украинский глава выглядит как человек, который не контролирует свою страну.