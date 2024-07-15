Трамп назвал своего кандидата в вице-президенты

Трамп выбрал своим вице-президентом сенатора от Огайо Вэнса

Фото: РИА «Новости»

Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс получил предложение занять пост вице-президента в случае победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Об этом кандидат в президенты США сообщил в социальной сети Truth Social.

«Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо», — написал он.

На этот пост также претендовали сенатор от Флориды Марко Рубио, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

В субботу, 13 июля, на экс-президента США было совершено покушение. В Трампа стреляли во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его тут же прикрыли агенты Секретной службы. В ходе стрельбы погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.

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