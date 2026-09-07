За красным «Запорожцем». Россия и КНДР открыли новый автомобильный мост
Красный «Запорожец» первым проехал по новому автомосту между Россией и КНДР
Красный «Запорожец» возглавил российскую колонну грузовиков при открытии первого автомобильного моста между Россией и КНДР. Как раритет связан с подвигом героя Красной армии и почему новую переправу считают важным этапом развития туризма и торговли, разбирался 360.ru.
Имени героя. Впервые Россию и КНДР связал автомобильный маршрут
Движение по первому автомобильному мосту через реку Туманную открыли 7 сентября. В церемонии по видеосвязи участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.
После символического запуска по переправе навстречу друг-другу прошли две колонны грузовиков. Участники церемонии вместе с многочисленными зрителями собрались по обе стороны границы, в руках они держали флаги России и Северной Кореи.
Красный раритет. Во главу российской колонны встала машина Якова Новиченко
С российской стороны на покрытие моста первым выехал совсем не тяжелый большегруз, а небольшой красный «Запорожец». Автомобиль возглавил торжественную колонну не просто так — машина принадлежала Якову Новиченко — офицеру Красной армии и единственному россиянину, который получил звание Героя труда КНДР.
Новиченко стал символом советско-корейской дружбы после событий 1946 года. Во время выступления Ким Ир Сена в Пхеньяне неизвестный бросил гранату в сторону трибуны. Офицер накрыл ее собой и спас окружающих. Герой выжил, но лишился кисти руки и одного глаза. В восьмидесятых его подвиг лег в основу фильма «Секунда на подвиг» режиссера Эльдора Уразбаева. Теперь имя героя носит новый мост, соединивший берега двух стран.
Торговый путь. Дорога рассчитана на грузовики и автобусы
Соглашение о строительстве переправы страны подписали в 2024 году, а работы начались уже следующей весной. Протяженность моста составила около километра, а вместе с подъездными участками — почти пять километров.
Двухполосная конструкция рассчитана на круглогодичную эксплуатацию. Рядом с ней разместили автомобильный пункт пропуска «Хасан» с десятью полосами. После выхода на проектную мощность он сможет принимать до 300 транспортных средств и 2,3 тысячи человек в сутки.
В Северную Корею — на автобусе. Страны ожидают рост турпотока
До открытия новой переправы Россия и КНДР поддерживали сухопутное сообщение только по железнодорожному «Мосту дружбы». Теперь страны получили дополнительный маршрут для перевозки грузов и пассажиров.
В Российском союзе туриндустрии рассказали, что мост даст новый импульс поездкам между двумя государствами.
«Сегодня поехали грузовики, автобусы планируются уже в следующем году. Турпоток возрастет, сомнений нет. И, конечно, мы надеемся на взаимный поток», — сказала генеральный директор туроператора «Восток Интур», эксперт РСТ Инна Мухина.
По оценке представителей отрасли, в 2026 году спрос россиян на путешествия в КНДР вырос на 10-15%. Сейчас поездки проходят преимущественно в организованном формате или по заранее согласованным индивидуальным маршрутам.
Новая дорога также войдет в систему международного коридора «Запад — Восток», который свяжет Санкт-Петербург и Владивосток. В перспективе переправа должна увеличить товарооборот и укрепить приграничные связи России и КНДР.