Сегодня 23:18 За красным «Запорожцем». Россия и КНДР открыли новый автомобильный мост Красный «Запорожец» первым проехал по новому автомосту между Россией и КНДР Фото: РИА «Новости» Транспорт

Северная Корея

Туризм

Дороги

Россия

Автобусы

КНДР

Машины

Михаил Мишустин

Красный «Запорожец» возглавил российскую колонну грузовиков при открытии первого автомобильного моста между Россией и КНДР. Как раритет связан с подвигом героя Красной армии и почему новую переправу считают важным этапом развития туризма и торговли, разбирался 360.ru.

Имени героя. Впервые Россию и КНДР связал автомобильный маршрут Движение по первому автомобильному мосту через реку Туманную открыли 7 сентября. В церемонии по видеосвязи участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. После символического запуска по переправе навстречу друг-другу прошли две колонны грузовиков. Участники церемонии вместе с многочисленными зрителями собрались по обе стороны границы, в руках они держали флаги России и Северной Кореи.

Фото: РИА «Новости»

Красный раритет. Во главу российской колонны встала машина Якова Новиченко С российской стороны на покрытие моста первым выехал совсем не тяжелый большегруз, а небольшой красный «Запорожец». Автомобиль возглавил торжественную колонну не просто так — машина принадлежала Якову Новиченко — офицеру Красной армии и единственному россиянину, который получил звание Героя труда КНДР. Новиченко стал символом советско-корейской дружбы после событий 1946 года. Во время выступления Ким Ир Сена в Пхеньяне неизвестный бросил гранату в сторону трибуны. Офицер накрыл ее собой и спас окружающих. Герой выжил, но лишился кисти руки и одного глаза. В восьмидесятых его подвиг лег в основу фильма «Секунда на подвиг» режиссера Эльдора Уразбаева. Теперь имя героя носит новый мост, соединивший берега двух стран.

Видео: 360.ru

Торговый путь. Дорога рассчитана на грузовики и автобусы Соглашение о строительстве переправы страны подписали в 2024 году, а работы начались уже следующей весной. Протяженность моста составила около километра, а вместе с подъездными участками — почти пять километров. Двухполосная конструкция рассчитана на круглогодичную эксплуатацию. Рядом с ней разместили автомобильный пункт пропуска «Хасан» с десятью полосами. После выхода на проектную мощность он сможет принимать до 300 транспортных средств и 2,3 тысячи человек в сутки.

Фото: РИА «Новости»