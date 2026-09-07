Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР

Движение по автомобильному мосту через реку Туманную запустили на границе России и Северной Кореи. Переправу открыли по видеосвязи премьер-министр Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон, сообщил ТАСС .

Мишустин отметил, что расширение инфраструктуры придаст мощный импульс развитию сотрудничества между странами. Он также указал на усилия России по наращиванию логистических мощностей на Дальнем Востоке и укреплению межрегиональных связей. По словам премьер-министра, это приведет к образованию новых рабочих мест.

«Хорошие перспективы получит туристическая отрасль», — сказал глава российского кабмина.

Протяженность двухполосной переправы — около километра, мостового перехода — почти пять километров. Вместе с мостом открыли и сопутствующий автомобильный пункт пропуска «Хасан».

Мост назвали в честь национального героя КНДР и советского офицера Якова Новиченко. В 1946 году именно он спас лидера страны Ким Ир Сена от покушения, своим телом накрыв брошенную гранату.