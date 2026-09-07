Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР
Движение по автомобильному мосту через реку Туманную запустили на границе России и Северной Кореи. Переправу открыли по видеосвязи премьер-министр Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон, сообщил ТАСС.
Мишустин отметил, что расширение инфраструктуры придаст мощный импульс развитию сотрудничества между странами. Он также указал на усилия России по наращиванию логистических мощностей на Дальнем Востоке и укреплению межрегиональных связей. По словам премьер-министра, это приведет к образованию новых рабочих мест.
«Хорошие перспективы получит туристическая отрасль», — сказал глава российского кабмина.
Протяженность двухполосной переправы — около километра, мостового перехода — почти пять километров. Вместе с мостом открыли и сопутствующий автомобильный пункт пропуска «Хасан».
Мост назвали в честь национального героя КНДР и советского офицера Якова Новиченко. В 1946 году именно он спас лидера страны Ким Ир Сена от покушения, своим телом накрыв брошенную гранату.