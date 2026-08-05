АТОР: туризм из России в Северную Корею остается ограниченным

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал RTVI , что в 2025 году Северную Корею посетило около трех тысяч российских туристов. Однако ожидать значительного роста пока не стоит из-за слабо развитой логистики и отсутствия постоянного спроса.

По словам Мурадяна, направление в Северную Корею остается ограниченным на рынке. Одна из причин — продукт ограничен одной небольшой территорией. Для развития туризма в КНДР необходимо расширять экскурсионные программы и добавлять прямые рейсы.

Мурадян добавил, что сейчас КНДР сложно конкурировать с другими азиатскими направлениями по цене и качеству.