Топ-7 штрафов для водителей зимой: как сохранить права и не попасть на деньги

В декабре неподготовленных водителей может ждать неприятный сюрприз в виде штрафов за порой неочевидные нарушения ПДД. За что владельцев авто наказывают в зимний период чаще всего?

Штрафы и лишение прав за грязные номера Номера должны оставаться читаемыми в любое время года, но зимой это правило бывает сложно выполнить из-за грязного снега, налипающего на табличку. Несмотря на непогоду, инспекторы ГАИ могут оштрафовать водителя, поэтому на чистоту знака следует обратить пристальное внимание. Согласно правилам, цифры и буквы должны распознаваться с расстояния 20 метров. Номера нужно держать в чистоте, чтобы транспорт смогли идентифицировать дорожные камеры, правоохранители и участники движения. Иногда автомобилисты сами пытаются сделать госномер нечитаемым, чтобы избежать штрафа с камер. За подобные выходки водителю грозит штраф в пять тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Однако если инспектор посчитает, что владелец авто ненамеренно испачкал номера, ему могут сделать предупреждение или оштрафовать на 500 рублей Водителям также следует помнить, что в чистоте и исправности нужно держать и фары. За грязь на них сотрудники ГАИ могут выписать штраф в 500 рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Штраф за прогрев мотора во дворе жилых домов В морозы многие водители привыкли долгое время прогревать авто, перед тем как отправиться на работу. Такие действия тоже могут обернуться штрафом. По действующим правилам, стоянка с работающим мотором в жилых зонах в Москве и Санкт-Петербурге обойдется владельцу в три тысячи рублей, а в других регионах — 1,5 тысячи. Обычно штрафуют водителей после того, как на них пожаловались местные жители. Эксперты советуют сократить время прогрева двигателя во дворе до двух-трех минут. В современных машинах нужно дать мотору немного поработать, после чего начать движение на низких оборотах. Резина не по сезону Согласно КоАП, если водитель забыл про смену шин, ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Такое же наказание ждет и тех, кто установил разный тип резины на оси, потому что это грозит заносом автомобиля и ДТП.

Штраф за парковку на газоне под снегом Зимой из-за выпавшего снега порой не видно, куда именно ставишь автомобиль, однако административная ответственность за парковку в неположенном месте не снимается. Если водитель припарковал машину на заснеженном газоне, ему выпишут штраф. В Москве его размер для физических лиц составит пять тысяч рублей, а для юридических — 300 тысяч. В других регионах сумма может отличаться. На газонах нельзя парковаться, потому что вес автомобиля давит на землю и вредит корням растений. Также реагенты и масла с машины могут загрязнить почву. Пересечение запорошенной снегом разметки Другое популярное зимнее нарушение — пересечение разметки. В снежную погоду линии порой плохо видны, но пересекшего их водителя все равно могут оштрафовать. За случайный наезд автомобилист отделается предупреждением или штрафом в размере 750 рублей. За поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных разметкой, штраф составит уже от 1500 до 2250 рублей.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Опасный тюбинг Зимой некоторые водители устраивают катания на тюбингах — они привязывают надувные санки к авто и выполняют опасные маневры с пассажирами. Зачастую такие небезобидные игры приводят к тяжелым травмам и смертям.

Подобные «покатушки» унесли уже жизни многих людей. В прошлом году в Башкирии так погиб 19-летний парень. Иномарка, к которой привязали ватрушку с молодым человеком, влетела в припаркованную Lada Priora, в результате пассажир получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Похожая ситуация также возникла в декабре прошлого года в Красноярске — там привязанный тюбинг вынесло на встречку, по которой ехала машина. На ватрушке сидели две пассажирки, одна из них погибла, а вторая получила тяжелые травмы.

Фото: РИА «Новости»

Жертвами таких опасных забав становятся и дети. В ноябре 2022 года в Бийске из-за катания на тюбинге погиб школьник. Его знакомый привязал к машине ватрушку, но на скорости ее вынесло на обочину, где она врезалась в припаркованный автомобиль. В итоге подросток умер еще до приезда скорой. Если водитель прицепил к машине ватрушку, против него возбудят административные дела сразу по нескольким статьям КоаП: «Нарушение правил применения ремней безопасности» и «Нарушение правил перевозки людей». По первой штраф составит тысячу рублей, а по второй — 1500. Если на ватрушке прокатится ребенок, водителя оштрафуют уже на три тысячи рублей. Санкции ждут и совершеннолетних пассажиров — за опасное развлечение им придется заплатить 500 рублей. Если в момент игр они находились в состоянии опьянения, санкции вырастут от 1000 до 1500 рублей.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Новогодняя гирлянда в машине В преддверии праздника некоторым россиянам хочется украсить свой транспорт новогодними гирляндами. Декор на машине не является правонарушением, но если он подсвечивается, то у инспекторов ГАИ возникнут вопросы. Чтобы избежать штрафа, водителю необходимо соблюсти ряд требований к безопасности: световые приборы не должны мешать обзору через окна, загораживать зеркала заднего вида или фары. В случае нарушения от автомобилиста потребуют снять украшения и заплатить 500 рублей. Следует учитывать, что гирлянды должны не мешать работе дворников или стеклоочистителей и иметь надежные крепления. Если у украшений есть яркая мерцающая подсветка, инспектор может посчитать это нарушением правил использования внешних световых приборов, особенно если они мешают другим водителям. Также украшения не должны напоминать сигналы спецслужб, иначе автомобилиста могут лишить прав на срок от одного года до полутора лет либо от полутора до двух лет, в зависимости от того, какой именно опознавательный знак он скопирует.