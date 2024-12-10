Россиянка погибла из-за катания на привязанной к авто ватрушке. Тюбинг вынесло на встречку

СК: в Красноярске из-за катания на тюбинге по трассе погибла 17-летняя девушка

Две жительницы Красноярска катались на тюбинге, прицепленном тросом к легковой машине Honda. Во время движения по трассе надувные санки вылетели на встречную полосу и столкнулись с проезжающим мимо автомобилем Toyota. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

В результате ДТП погибла одна из девушек, ей было всего 17 лет. Вторая получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

За рулем машины находился 27-летний мужчина. Снятые видеорегистратором кадры подтвердили, что автомобиль передвигался со скоростью менее 40 километров в час. Оба водителя на момент аварии были трезвыми. Следователи ГУ МВД возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее в Пушкинском районе Санкт-Петербурга фургон Sollers Atlant насмерть сбил 43-летнего мужчину. Авария произошла в тот момент, когда горожанин ждал оформления ДТП.