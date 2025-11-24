Как не попасть на штраф? Россиянам дали советы по прогреву авто во дворе

Утренний прогрев двигателя машины — привычный зимний ритуал автомобилистов. Но за долгую процедуру во дворе грозит штраф. Как работает закон и как не нарваться на наказание — в материале 360.ru.

Как не получить штраф за прогрев машины

В первую очередь стоит сократить время прогрева двигателя во дворе до двух-трех минут. Современным машинам не требуется длительный прогрев. Нужно дать мотору немного поработать, после чего начать движение на низких оборотах.

Нельзя оставлять авто без присмотра с работающим двигателем — это прямой признак стоянки, а не кратковременного прогрева. Если нежно покинуть машину, необходимо заглушить мотор.

Важно с умом использовать дистанционный запуск: не включать прогрев заранее. Лучше завести автомобиль за пять минут до выхода, сообщил журнал «Авто.ру».