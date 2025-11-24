Как не попасть на штраф? Россиянам дали советы по прогреву авто во дворе
«Авто.ру»: сокращение времени прогрева авто до 2-3 минут поможет избежать штрафа
Утренний прогрев двигателя машины — привычный зимний ритуал автомобилистов. Но за долгую процедуру во дворе грозит штраф. Как работает закон и как не нарваться на наказание — в материале 360.ru.
Как не получить штраф за прогрев машины
В первую очередь стоит сократить время прогрева двигателя во дворе до двух-трех минут. Современным машинам не требуется длительный прогрев. Нужно дать мотору немного поработать, после чего начать движение на низких оборотах.
Нельзя оставлять авто без присмотра с работающим двигателем — это прямой признак стоянки, а не кратковременного прогрева. Если нежно покинуть машину, необходимо заглушить мотор.
Важно с умом использовать дистанционный запуск: не включать прогрев заранее. Лучше завести автомобиль за пять минут до выхода, сообщил журнал «Авто.ру».
Как работает закон о прогреве двигателя авто
В правилах дорожного движения нет прямого запрета на слово «прогрев», но есть пункт, запрещающий стоянку с работающим двигателем в жилой зоне дольше пяти минут, напомнил в комментарии РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Размер штрафа за длительный прогрев двигателя во дворе МКД может составлять 1500 рублей в регионах и 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.
Павел Федяев
депутат
Если автомобилист завел мотор и не тронулся с места за пять минут, при это он не грузит вещи и не высаживает пассажиров, это уже считается нарушением.
Штраф может выписать сотрудник Госавтоинспекции, пожаловаться на длительный прогрев двигателя могут соседи. Если они снимут авто на видео с работающим мотором и на записи будут видны номера, это станет доказательством для инспектора.
Автоэксперт Владимир Сажин ранее усомнился в эффективности штрафов за долгий прогрев мотора.
«Возникает вопрос: что делать с машинами, которые работают круглые сутки в морозы, чтобы не замерзла солярка в топливных трубках?» — сказал специалист.
Он призвал найти золотую середину. Например, в первый раз давать предупреждение, а уже после повторного нарушения обращаться в уполномоченные органы. Сажин назвал абсурдной идею штрафов для водителей за длительный прогрев автомобилей.