Спекулянтам дадут бой: как россиян хотят защитить от перекупщиков ж/д билетов
Юрист Кубасова: выкуп ж/д билетов ботами мешает планированию поездок
В России завершается формирование законодательного механизма, призванного положить конец спекуляциям на железнодорожных билетах. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий штрафы за их перепродажу на поезда дальнего следования. Новые меры создадут серьезные барьеры для перекупщиков, вынуждавших людей переплачивать за проезд. Подробности — в материале 360.ru.
Закон как ответ на жалобы россиян
Новая норма вводит ощутимые штрафы за перепродажу железнодорожных билетов с наценкой. Физическим лицам за подобное нарушение придется заплатить от пяти до 10 тысяч рублей, а индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – от 400 до 500 тысяч.
Штрафовать станут тех, кто продает билеты, не являясь перевозчиком или его официальным представителем, а также не имея заключенного с перевозчиком договора, дающего право на оформление электронных проездных документов.
Проблема перекупщиков, создающих искусственный дефицит мест, весьма актуальна в российских реалиях: по данным Госдумы, только в позапрошлом году удалось выявить несколько тысяч случаев фиктивных покупок. Еще семь тысяч билетов на сумму 23 миллиона рублей вернули в продажу, сообщили «Известия».
Жесткие меры стали ответом на многочисленные жалобы россиян, которым спекулянты создавали проблемы на протяжении нескольких лет.
Как поможет новая мера
Юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова в беседе с 360.ru назвала принятие закона своевременным и оправданным шагом, направленным на защиту граждан.
По ее словам, ключевой проблемой является не только переплата, которую вынуждены нести столкнувшиеся с перекупщиками люди, но и сам принцип доступа к услуге.
«Как только за перепродажу с наценкой введется отдельный состав административного правонарушения, у правоохранительных органов и РЖД появится юридический инструмент для блокировки подобных сервисов и привлечения их владельцев к ответственности», — пояснила эксперт.
Кубасова отметила: сегодня россияне зачастую вынуждены переплачивать в разы по сравнению с базовым тарифом перевозчика, особенно на востребованных направлениях и датах.
Массовый выкуп билетов ботовыми аккаунтами или через агрегаторы создает впечатление, что мест нет. Это мешает нормальному планированию поездок, особенно в период отпусков и праздников, и бьет по социально значимым категориям пассажиров: семьям, студентам, людям, которым нужно срочно ехать по личным обстоятельствам.
Собеседница 360.ru обратила внимание, что сейчас запрет перепродажи с наценкой логично вписывается в уже существующий тренд: ранее аналогичные меры уже ввели для билетов на культурно-зрелищные мероприятия.
Без таких ограничений рынок сам по себе не отсекает спекулятивные схемы, поэтому государство вмешивается именно там, где страдают интересы массового потребителя.
«Железнодорожный билет — это, по сути, социальный товар. Для многих людей поезд — единственный реальный способ добраться до родственников, учебы, лечения и так далее. Штрафы — это не про борьбу с бизнесом, а про защиту обычных пассажиров, которые не должны конкурировать с ботами и полулегальными сервисами за свое место в поезде», — заключила юрист.