Спекулянтам дадут бой: как россиян хотят защитить от перекупщиков ж/д билетов

В России завершается формирование законодательного механизма, призванного положить конец спекуляциям на железнодорожных билетах. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий штрафы за их перепродажу на поезда дальнего следования. Новые меры создадут серьезные барьеры для перекупщиков, вынуждавших людей переплачивать за проезд. Подробности — в материале 360.ru.

Закон как ответ на жалобы россиян

Новая норма вводит ощутимые штрафы за перепродажу железнодорожных билетов с наценкой. Физическим лицам за подобное нарушение придется заплатить от пяти до 10 тысяч рублей, а индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – от 400 до 500 тысяч.

Штрафовать станут тех, кто продает билеты, не являясь перевозчиком или его официальным представителем, а также не имея заключенного с перевозчиком договора, дающего право на оформление электронных проездных документов.

Проблема перекупщиков, создающих искусственный дефицит мест, весьма актуальна в российских реалиях: по данным Госдумы, только в позапрошлом году удалось выявить несколько тысяч случаев фиктивных покупок. Еще семь тысяч билетов на сумму 23 миллиона рублей вернули в продажу, сообщили «Известия».

Жесткие меры стали ответом на многочисленные жалобы россиян, которым спекулянты создавали проблемы на протяжении нескольких лет.