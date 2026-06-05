Россиянам раскрыли схемы обмана с билетами в театры и на концерты

Аферисты начали создавать сайты-клоны для продажи фальшивых билетов, но не гнушаются покупать и дешевые настоящие билеты, редактируя их потом под VIP-категорию для перепродажи. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист Анна Ермолаева.

По ее словам, мошенники создают клоны сайтов знаменитых российских театров, включая Большой и Мариинский, а также крупных концертных арен.

«Дизайн повторяется один в один, а в адресной строке меняется всего одна буква. В итоге покупатель получает на почту подделку, с которой его не пустят на мероприятие», — объяснила юрист.

Злоумышленники стали применять и другую схему — присылать фальшивую ссылку для покупки билетов в приложениях и на сайтах для знакомств. Человек потеряет деньги не только за билет, если попробует оформить возврат. Обращение к «техподдержке» закончится обнулением оставшихся средств на его карте.

Юрист предупредила, что аферисты могут приобрести настоящие билеты и переделать их в фоторедакторе под VIP-категорию. Затем представиться перекупщиками и продать по завышенной цене. Проверка мало что даст, так как в зал пройти покупатель сможет, но вот место будет занято настоящим владельцем.

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