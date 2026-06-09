ГД одобрила штрафы до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда

Законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей для перекупщиков железнодорожных билетов приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил ТАСС .

Соответствующие изменения внесли в кодекс об административных правонарушениях. Сумма штрафа составит пяти до 10 тысяч рублей для граждан и от 400 до 500 тысяч рублей для юридических лиц и предпринимателей.

В пояснительной записке указано, что действия перекупщиков приводят к искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования и приносят материальный ущерб пассажирам, покупающим билеты по завышенной цене.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий управлять вездеходами до 3,5 тонны водителям с правами на автобусы, легковые и грузовые машины. Раньше для этого требовалось удостоверение тракториста-машиниста.