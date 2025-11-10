Реальная поддержка семей. В ОП объяснили, зачем детям до 14 лет бесплатный проезд

Введение бесплатного проезда детей младше 14 лет может потребовать незначительного повышения тарифов, но решит несколько социальных проблем. Это по-настоящему поможет семьям, сообщил 360.ru замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Идея собеседника 360.ru заключается в том, чтобы предоставить право на бесплатный проезд всем детям до 14 лет, независимо от того, положены ли им другие льготы . Такая планка, по словам Гриба, выбрана оттого, что с этого возраста по закону они могут начать зарабатывать.

«У самого восемь детей, знаю, что такое логистика детская: в школу, из школы, кружки, секции мероприятия. И давайте скажем честно, что не у всех есть личный транспорт и возможности, дети используют общественный транспорт. И я даже не представляю, как можно ребенка без билета, без оплаты высадить из автобуса 11, 12, 13 лет. Даже тем более зимой», — сказал он.

Мы много говорим о поддержке семей с детьми — это одна из форм поддержки. Значительная часть расходов семей на проезд ребенка, а их не один, два, три, четыре. Это повысит и мобильность. <…> Но дети должны ездить бесплатно, это практика во многих государствах мира, и это реальная поддержка семей с детьми.

Гриб припомнил, как детей высаживали в мороз. По его словам, многие случаи не предают огласке.

«Впереди зима, и разное отношение у нас у водителей и контроллеров к детям. Кто-то махнет рукой, кто-то принципиальность проверит. Считаю, что это снизит в некоторых случаях социальную напряженность, это плюс со всех сторон», — сказал он.

Компенсировать недополученные доходы можно, незначительно повысив плату для взрослых. Гриб не исключил такого сценария и сообщил, что этот вопрос должен решаться на региональном уровне.

«Лучше чуть-чуть повысить… Конечно, не хочется, чтобы повышали взрослым, но наши дети ездили бесплатно. <… > Такой своеобразный налог на бездетность, если у тебя нет детей. А если у тебя есть дети, так лучше ты ответственно оплати, но ты будешь знать, что твои маленькие дети девяти, 10, 11, 12 лет будут спокойно ездить», — сказал он.

Ранее в Госдуме призвали изменить систему школьного питания так, чтобы все дети обедали бесплатно. Поводом стал скандал в школе, где нарыли два отдельных стола с разными блюдами для малоимущих и детей бойцов СВО.