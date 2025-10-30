Накормят всех? Как скандал с табличками в столовой Азова поможет изменить подход к питанию школьников
Депутат Миронов предложил ввести горячее питание для всех школьников
Ситуация с вопиющей сегрегацией в столовой одной из школ Ростовской области никого не оставила равнодушным. Не исключено, что после этой позорной ситуации систему питания в школьных столовых изменят.
Что сказал губернатор
Кадры из обычной школьной столовой в Азове взбудоражили общественность — взрослые сделали для учеников два стола: на одном были котлеты с пюре, а на втором — жидкие каши. Словно чтобы подчеркнуть разницу между школьниками, рядом с блюдами даже поставили таблички: «СВО» и «Малоимущие».
На скандал в учебном заведении отреагировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, директору школы сделали выговор.
«Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя», — возмутился глава региона.
Он поручил взять организацию питания детей в школах области на особый контроль.
Позже глава города Дмитрий Устименко в беседе с RT сообщил об увольнении директора учебного заведения. Он назвал установку табличек ярким примером того, что нет пределов человеческой глупости. Также градоначальник пообещал, что «все будут питаться одинаково», но не уточнил, как именно власти смогут этого добиться.
Как изменить ситуацию
Депутат Сергей Миронов тоже раскритиковал руководство школы. Он призвал срочно предпринять меры, чтобы не допустить подобных ситуаций.
Два стола, на одном табличка — «Малоимущие», на другом — «СВО». И блюда, которые красноречивее любых указателей. На одном столе — жиденькая кашка, на другом — мясо с гарниром. Это настоящая сегрегация на грани экстремизма!
Сергей Миронов
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду»
По его словам, чиновники экономят на льготном питании для школьников, в то время как цены на еду постоянно растут. Парламентарий добавил, что одни ученики могут позволить себе обед по цене бизнес-ланча, а кому-то ставят постную кашку.
«И в итоге в школьных столовых — разные столы для разных категорий детей, разные очереди, разное меню. Из всего этого получается одно очень горькое „блюдо“ — социальное неравенство», — объяснил он.
Миронов призвал перестать разделять и унижать детей и ввести в школах бесплатное горячее питание для учащихся «всех классов и категорий». Он уточнил, что сейчас без денег поесть в столовой могут только ученики начальной школы.
«Такой закон Госдума приняла еще в 2020 году, я был в числе соавторов. Но еще тогда мы говорили, что нужно распространить эту меру и на учеников 5–11-х классов. „Справедливая Россия“ такой законопроект неоднократно вносила», — рассказал парламентарий.
Депутат выразил надежду, что на фоне разгоревшегося скандала Госдума все-таки поддержит проект. По его мнению, именно государство должно обеспечить всем школьникам равные условия по питанию, и этот вопрос касается в том числе здоровья детей.