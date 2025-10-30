Накормят всех? Как скандал с табличками в столовой Азова поможет изменить подход к питанию школьников

Ситуация с вопиющей сегрегацией в столовой одной из школ Ростовской области никого не оставила равнодушным. Не исключено, что после этой позорной ситуации систему питания в школьных столовых изменят.

Что сказал губернатор

Кадры из обычной школьной столовой в Азове взбудоражили общественность — взрослые сделали для учеников два стола: на одном были котлеты с пюре, а на втором — жидкие каши. Словно чтобы подчеркнуть разницу между школьниками, рядом с блюдами даже поставили таблички: «СВО» и «Малоимущие».

На скандал в учебном заведении отреагировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, директору школы сделали выговор.

«Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя», — возмутился глава региона.

Он поручил взять организацию питания детей в школах области на особый контроль.

Позже глава города Дмитрий Устименко в беседе с RT сообщил об увольнении директора учебного заведения. Он назвал установку табличек ярким примером того, что нет пределов человеческой глупости. Также градоначальник пообещал, что «все будут питаться одинаково», но не уточнил, как именно власти смогут этого добиться.