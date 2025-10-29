Оформление компенсации за проезд детей-сирот упростили в Подмосковье

Оформить компенсацию оплаты бесплатного проезда детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, теперь можно онлайн. Сервис запустили на сайте государственных услуг Подмосковья.

Цифровой ассистент автоматически проверяет поданные ранее заявления, а также предоставляет сведения об их статусе.

«Если обращается опекун или приемный родитель сервис показывает данные о детях, которые находятся у него под опекой. Остается только выбрать ребенка из списка. Это позволяет избежать ошибок и дублирования заявлений», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сироты и дети, оставшиеся без попечения матери и отца, могут получить компенсацию расходов на проезд в общественном транспорте (исключение составляет такси), к месту жительства за пределами Московской области, а также к местам лечения или отдыха и обратно — на территории России и других государств.

Услуга доступна по ссылке. Решение поступает в личные кабинет заявителя в течение 10 рабочих дней.