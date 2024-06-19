Седина в бороду — права на полку. Пожилых водителей призвали проверять чаще
Профессор Конев: люди после 75 лет представляют опасность за рулем
Пожилым водителям предложили чаще проходить медосмотры. Возрастные изменения никого не щадят, иногда из-за них на дороге может случиться авария. Однако для полностью здоровых пенсионеров никаких ограничений не будет. Подробности выяснил 360.ru.
Контроль за пожилыми автомобилистами
Участники общероссийского движения «Ветераны России» предложили усилить контроль за пожилыми водителями. Общественники обратились в министерство внутренних дел с инициативой ввести для возрастных автолюбителей более строгие медицинские комиссии.
Общественники напомнили, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция. Все это может привести к повышенному риску аварий и опасных ситуаций на дороге, поэтому необходимо, чтобы такие автомобилисты проходили внеочередные медицинские осмотры.
Лидер движения Ильдар Резяпов подчеркнул в Telegram-канале, что никто не предлагал полностью запретить людям старше 70 лет садиться за руль. Речь шла лишь о том, чтобы сократить интервал прохождение врачебной комиссии для пожилых — делать это чаще, чем раз в десятилетие, — и выдавать права на более короткий срок.
«Скажем, не на десять лет, а на пять или даже на год-два в зависимости от их состояния здоровья. Информация о полном запрете, конечно же, не соответствует действительности», — уточнил он.
Пожилые водители опасны?
Возможные ухудшения здоровья, связанные с годами, довольно индивидуальны, отметил в разговоре с 360.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев. Даже в 70 лет люди достаточно сохранны, не все сталкиваются с серьезными возрастными изменениями.
Есть такое физиологическое понятие — биологический возраст. Разница между ним и календарным возрастом сложно верифицируется, сложно анализируется. А в ней вся суть, потому что кому-то может быть и 75 лет, но при этом у него реакция быстрее, чем у молодого человека.
Юрий Конев
После 65-70 лет действительно начинаются процессы снижения скорости принятия решений и выполнения каких-либо операций, развиваются возрастные изменения зрения. Но у всех это происходит по-разному, пояснил профессор.
«Средние показатели довольно сложно представить, но существует такое понятие, как старческий возраст. Рубеж этого — где-то около 75 лет, когда изменения довольно значительны. К этому, конечно, нужно подходить с точки зрения индивидуального обследования», — подчеркнул Конев.
Просто врачебного осмотра недостаточно: нужны специальные методы обследования. Профессор напомнил, что есть еще возраст долгожителей — людей, проживших 90 и более лет. И сегодня их число растет.
Для возраста долгожителей, конечно, я считаю, категорически нельзя выдавать права. От 75, это возраст старческий, до 85-90 лет нужно освидетельствование и почаще, чем раз в пять лет — раз в два года. Потому что изменения довольно быстро развиваются.
Юрий Конев
Зачастую у пожилых людей происходит снижение сумеречного зрения. То есть в темное время такие автолюбители могут быть угрозой для окружающих и самих себя. Особенно если учесть, что поздней осенью и зимой в России рано темнеет.
«По моему мнению, большинство людей, вступивших в старческий возраст, после 75 лет, представляют опасность за рулем. К тому же у пожилых бывают так называемые дроп-атаки — кратковременная потеря сознания. Они длятся доли секунды, но для скоростей современных автомобилей этого достаточно, чтобы человек не смог среагировать», — добавил Конев.
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Достаточно следовать закону
Автомобильный журналист Петр Баканов напомнил, что в российском законодательстве достаточно четко перечислены критерии, при которых человек может водить машину. Помимо этого, существуют опознавательные знаки для водителей с какими-то особенностями.
Например, если водитель страдает тугоухостью, он использует знак с тремя черными точками на желтом круге. Плюс есть ряд медицинских требований, которые накладывают запрет на получение прав. Если все это строго соблюдать, таких будет достаточно.
Петр Баканов
Тем не менее автоэксперт согласился, что для пожилых людей стоит ввести обязательные медпроверки чаще, чем раз в десятилетие. В преклонном возрасте состояние здоровья может сильно поменяться за куда меньший срок. Но еще каким-то образом усложнять жизнь водителям или дополнительно их помечать не требуется.