Пожилым водителям предложили чаще проходить медосмотры. Возрастные изменения никого не щадят, иногда из-за них на дороге может случиться авария. Однако для полностью здоровых пенсионеров никаких ограничений не будет. Подробности выяснил 360.ru.

Контроль за пожилыми автомобилистами

Участники общероссийского движения «Ветераны России» предложили усилить контроль за пожилыми водителями. Общественники обратились в министерство внутренних дел с инициативой ввести для возрастных автолюбителей более строгие медицинские комиссии.

Общественники напомнили, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция. Все это может привести к повышенному риску аварий и опасных ситуаций на дороге, поэтому необходимо, чтобы такие автомобилисты проходили внеочередные медицинские осмотры.

Лидер движения Ильдар Резяпов подчеркнул в Telegram-канале, что никто не предлагал полностью запретить людям старше 70 лет садиться за руль. Речь шла лишь о том, чтобы сократить интервал прохождение врачебной комиссии для пожилых — делать это чаще, чем раз в десятилетие, — и выдавать права на более короткий срок.

«Скажем, не на десять лет, а на пять или даже на год-два в зависимости от их состояния здоровья. Информация о полном запрете, конечно же, не соответствует действительности», — уточнил он.