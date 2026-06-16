Ловушка для авто: чем опасны сильные дожди и как предотвратить гидроудар

Москву и Подмосковье накрыли дожди. Уже в начале недели выпала половина месячной нормы осадков. Непогода опасна не только для пешеходов, но и для автомобилистов. Как защитить машину от осадков и не попасть в неприятную ситуацию, разбирался 360.ru.

Сколько продлится похолодание в Москве

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru заявила, что минувшей ночью дожди достигали категории сильных, однако таких мощных осадков уже не ожидается.

«Все-таки циклон, который и принес нам непогоду, будет постепенно заполняться и уходить. На северо-востоке Европейской части России атмосферное давление станет расти, но до конца рабочей недели у нас сохранится неустойчивая и относительно прохладная погода», — сказала она.

По ее словам, дневная температура в среду и четверг составит +17…+19 градусов, что на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

В пятницу в Москве станет теплее — до +21…+23 градусов, хотя кратковременный дождь еще возможен. В выходные осадков уже не ожидается, столбики термометров поднимутся до +21…+26, температурный режим приблизится к норме.