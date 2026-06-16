Ловушка для авто: чем опасны сильные дожди и как предотвратить гидроудар
Автоэксперт Осипов призвал водителей сохранять контроль над машиной в ливень
Москву и Подмосковье накрыли дожди. Уже в начале недели выпала половина месячной нормы осадков. Непогода опасна не только для пешеходов, но и для автомобилистов. Как защитить машину от осадков и не попасть в неприятную ситуацию, разбирался 360.ru.
Сколько продлится похолодание в Москве
Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru заявила, что минувшей ночью дожди достигали категории сильных, однако таких мощных осадков уже не ожидается.
«Все-таки циклон, который и принес нам непогоду, будет постепенно заполняться и уходить. На северо-востоке Европейской части России атмосферное давление станет расти, но до конца рабочей недели у нас сохранится неустойчивая и относительно прохладная погода», — сказала она.
По ее словам, дневная температура в среду и четверг составит +17…+19 градусов, что на три-четыре градуса ниже климатической нормы.
В пятницу в Москве станет теплее — до +21…+23 градусов, хотя кратковременный дождь еще возможен. В выходные осадков уже не ожидается, столбики термометров поднимутся до +21…+26, температурный режим приблизится к норме.
Как водить машину в дождь
Автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов в беседе с 360.ru объяснил, что автомобиль готов к езде в любую погоду, но водителям следует сохранять контроль над машиной.
«Если дождь очень сильный, то может наступить факт скольжения или потери устойчивости: прежде всего в поворотах или при разгонах, торможении. То есть можно поддерживать чуть-чуть большую дистанцию и учитывать этот факт», — сказал он.
По словам специалиста, главная опасность для автомобиля — так называемый гидроудар. Он происходит, когда вода попадает в двигатель через систему воздухозаборников, расположенную у многих машин в районе переднего бампера.
У многих машин они расположены низко — в районе переднего бампера. И если мотор хлебнет воды, то вы получите гидроудар и дорогостоящий ремонт силового агрегата.
Чтобы избежать этого, не стоит форсировать глубокие лужи. Максимальная безопасная глубина определяется дорожным просветом — обычно 12–14 сантиметров. Если вода доходит до половины колеса, рисковать не стоит. В таких случаях лучше двигаться медленно, на ровном газу, чтобы не залило выхлопную систему.
Если автомобиль оказался в водной ловушке, то при уровне воды по глушитель завести его еще можно. Однако если вода поднялась выше выхлопной трубы, запускать силовой агрегат не следует — сначала нужно извлечь машину.
При длительном стоянии в воде влага может проникнуть в салон через технологические отверстия, что приведет к появлению плесени и ржавчины.