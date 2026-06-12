Московские спасатели начали патрулировать реки и водоемы

Около 120 спасателей патрулируют московские реки и водоемы из-за жары

Водоемы и реки в Москве патрулируют около 120 спасателей на фоне жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что число отдыхающих у воды увеличивается в жаркую погоду.

«Поэтому ввели усиленное патрулирование акватории Москвы-реки, других рек и водоемов для предотвращения возможных происшествий», — заявил он.

В столице работают 26 поисково-спасательных станций, из них 14 — на Москве-реке, 10 — на внутренних водоемах и две — на Химкинском водохранилище. Они расположены с учетом особенностей водных объектов.

Спасатели проводят профилактические беседы с отдыхающими, патрулируют береговую линию и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Горожан призвали не оставлять без присмотра детей, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и сохранять бдительность.

Синоптик Марина Макарова ранее рассказала, когда в Москве начнет спадать жара.