Автоэксперт Шапарин посоветовал проверять штрафы перед оплатой через «Госуслуги»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с KP.RU прокомментировал распространенную схему мошенничества. Аферисты отправляют смс с просьбой оплатить штраф, однако переход по ссылке ведет к утрате личных данных и финансов.

По словам эксперта, в последнее время такие случаи участились среди автомобилистов. Мошенники рассчитывают на жителей крупных городов и используют фактор сезонности: весной часто начинаются дорожные работы, появляется много временных знаков, в том числе запрещающих парковку.

Шапарин посоветовал не торопиться и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам. Он напомнил, что на оплату штрафа дается 70 дней, из которых 10 — на обжалование. В течение 30 суток действует скидка. Достаточно зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и проверить, действительно ли было зафиксировано нарушение.