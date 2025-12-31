Камеры, права, автошколы и такси. Главные изменения для автовладельцев в 2026 году

Совсем скоро российских автовладельцев ждет ряд важных законодательных нововведений, которые затронут как процесс получения прав, так и повседневную эксплуатацию транспортных средств. Эксперты советуют заранее изучить грядущие перемены, чтобы избежать неприятных сюрпризов и штрафов. О ключевых изменениях, которые готовит наступающий 2026-й год, — в материале 360.ru.

Революция в автошколах: больше практики и дистанционка С 1 марта 2026 года вступят в силу масштабные поправки, утвержденные Министерством просвещения. Они кардинально изменят подход к обучению будущих водителей. Обновленные программы. Теорию урежут, но дополнят критически важными блоками по опасному вождению и правилам пользования электросамокатами.

Упрощение переквалификации. Для получения новой категории прав больше не нужно проходить полный теоретический курс — достаточно изучить особенности управления конкретным видом транспорта.

Больше часов за рулем. Практическому вождению уделят на два часа больше.

Легализация онлайн-обучения. Теоретическую часть официально разрешат преподавать дистанционно.

Расширение практических баз. Отрабатывать навыки вождения можно будет не только на площадках автошкол, но и на базах транспортных компаний, в таксопарках и автобусных парках.

Фото: РИА «Новости»

Возвращение «среднескоростных» камер

Одна из самых обсуждаемых новостей — возможное возвращение на дороги камер контроля средней скорости. В Вологодской области уже внесли соответствующий законопроект. Если его утвердят, то с 1 января 2026 по 30 июня 2027 года на трассах региона появятся системы, фиксирующие среднюю скорость на протяженном участке. Это заставит водителей соблюдать режим постоянно, а не только в зоне видимости камеры.

Окончание автопродления прав Пандемийные льготы останутся в прошлом. Если срок действия вашего водительского удостоверения истекает после 1 января 2026 года, автоматического продления не будет. Менять права придется в стандартном порядке через ГИБДД или «Госуслуги». Легализация и ужесточение требований для таксопарков С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые требования к автомобилям, используемым в такси. Для включения в реестр транспортное средство должно соответствовать определенному уровню локализации производства или быть выпущенным по специнвестконтракту. Мера призвана поддержать отечественный автопром и повысить качество таксомоторного парка.

Фото: РИА «Новости»

Сроки по перерегистрации авто из новых регионов

Для владельцев машин, ранее зарегистрированных на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, установили дедлайн — до 1 января 2026 года. Необходимо успеть переоформить автомобиль на российский учет, заменив СТС и номера. Нарушителям грозит административная ответственность: штраф 800 рублей за первое нарушение и 5000 рублей или лишение прав — за повторное.

Готовиться нужно уже сейчас Адвокат Ярослав Тищенко отметил, что изменения 2026 года продолжают тенденцию по оптимизации регулирования в сфере автотранспорта. По его словам, законодатель стремиться избавиться от излишней бюрократии, упростить процессы обучения и учета, но параллельно ужесточает контроль за безопасностью на дорогах и качеством коммерческих перевозок. Готовиться к новым правилам стоит уже сейчас: проверить сроки действия документов, следить за утверждением региональных инициатив (как с камерами) и планировать время на переоформление, если это необходимо.