Закон о локализации такси. Как изменится рынок перевозок в 2026 году?
Автоэксперт Кадаков рассказал, что ожидает рынок такси в 2026 году
С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который затронет сферу такси. Водители и компании смогут использовать в перевозках только те авто, что производятся в России с достаточной степенью локализации или выпущены по специальным инвестиционным контрактам. Изменит ли это рынок перевозок и как, выяснил 360.ru.
Какие автомобили смогут работать в такси с 1 марта 2026
Машину включат в реестр такси, если она наберет определенное количество баллов:
- с весны 2026 года — 3,2 тысячи;
- в 2027-м — 3,5 тысячи;
- в 2028-м — 3,7 тысячи.
Баллы начисляют за использование российских комплектующих и сырья, производство и сборку на отечественных заводах. Например, за сварку и покраску кузова дадут 400 баллов, а за применение местных лакокрасочных материалов — 100. Полный перечень можно посмотреть в постановлении правительства.
Требованиям о локализации соответствуют:
- Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);
- УАЗ «Патриот» и «Хантер»;
- Sollers SP7;
- Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space);
- Voyah (Free, Dream, Passion), «Москвич» (3, 3е, 6, 8);
- автомобили, произведенные по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.
Что будет с рынком такси в 2026 году
Будущей весной в такси продолжат использовать машины из старого автопарка, рассказал 360.ru главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.
«Подавляющее большинство СМИ считают, что 1 марта все старые транспортные средства из сферы должны исчезнуть. Это не так», — подчеркнул он.
В реестр такси смогут записывать только те машины, которые отвечают требованиям закона о локализации. Потому таксопарк поменяется постепенно, а не одномоментно, объяснил эксперт. Исключение из реестра будет происходить по причине выхода из строя, смены владельца или по истечении срока лицензии.
Интересно
«Если машина меняет собственника, заканчивается договор лизинга или ее просто продают, она автоматически выходит из реестра. Включить можно будет только те транспортные средства, которые соответствуют новым требованиям», — пояснил Кадаков.
Закон затронет в первую очередь самозанятых. Если раньше человек мог подрабатывать время от времени на своем автомобиле, то с 1 марта больше не получится сделать это просто так, а покупать другую машину в таком случае едва ли кто-то станет.
Нововведение, по словам Кадакова, в итоге изменит рынок такси. Будет ощущаться нехватка водителей, большинство из них уйдет в серую зону в крупных и маленьких городах. Пассажиру придется выбирать: вызвать через чат или группу в соцсети либо дождаться автомобиля одного из агрегаторов, но заплатить больше.
Поднимутся ли цены на такси в 2026 году
Таксоперевозки вырастут в цене по двум причинам, рассказал собеседник 360.ru. Обслуживание машин подорожает, а это бензин, техобслуживание, смена автопарка, повышение зарплат водителей.
Вторая причина — таксистов станет меньше, в первую очередь за счет оттока самозанятых. Потому тарифы увеличатся.
Что будет с такси премиум-класса в 2026 году
Действие закона о локализации такси не распространится на машины бизнес-класса стоимостью свыше четырех миллионов рублей.
«Рынок премиум-класса никак не изменится. Формально человек, заказывая такую услугу, берет в аренду авто с водителем, поскольку у него нет никаких опознавательных знаков», — объяснил Кадаков.
Однако автоэксперт предположил, что через эту схему попытаются провести другие транспортные средства, которые не будут отвечать требованиям закона о локализации.