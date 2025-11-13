Сегодня 18:14 Закон о локализации такси. Как изменится рынок перевозок в 2026 году? Автоэксперт Кадаков рассказал, что ожидает рынок такси в 2026 году 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который затронет сферу такси. Водители и компании смогут использовать в перевозках только те авто, что производятся в России с достаточной степенью локализации или выпущены по специальным инвестиционным контрактам. Изменит ли это рынок перевозок и как, выяснил 360.ru.

Какие автомобили смогут работать в такси с 1 марта 2026 Машину включат в реестр такси, если она наберет определенное количество баллов: с весны 2026 года — 3,2 тысячи;

в 2027-м — 3,5 тысячи;

в 2028-м — 3,7 тысячи. Баллы начисляют за использование российских комплектующих и сырья, производство и сборку на отечественных заводах. Например, за сварку и покраску кузова дадут 400 баллов, а за применение местных лакокрасочных материалов — 100. Полный перечень можно посмотреть в постановлении правительства. Требованиям о локализации соответствуют: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);

УАЗ «Патриот» и «Хантер»;

Sollers SP7;

Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space);

Voyah (Free, Dream, Passion), «Москвич» (3, 3е, 6, 8);

автомобили, произведенные по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

Фото: Andrei Bok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что будет с рынком такси в 2026 году Будущей весной в такси продолжат использовать машины из старого автопарка, рассказал 360.ru главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков. «Подавляющее большинство СМИ считают, что 1 марта все старые транспортные средства из сферы должны исчезнуть. Это не так», — подчеркнул он. В реестр такси смогут записывать только те машины, которые отвечают требованиям закона о локализации. Потому таксопарк поменяется постепенно, а не одномоментно, объяснил эксперт. Исключение из реестра будет происходить по причине выхода из строя, смены владельца или по истечении срока лицензии.

Требования о локализации такси не станут применять к машинам, которые внесли в реестр до 1 марта 2026 года (в Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028-го, в регионах Дальневосточного федерального округа — до 1 марта 2030 года). За неисполнение закона водителям грозят штраф и запрет на работу в сфере, таксопаркам — лишение лицензии, агрегаторам — ограничение работы.

«Если машина меняет собственника, заканчивается договор лизинга или ее просто продают, она автоматически выходит из реестра. Включить можно будет только те транспортные средства, которые соответствуют новым требованиям», — пояснил Кадаков. Закон затронет в первую очередь самозанятых. Если раньше человек мог подрабатывать время от времени на своем автомобиле, то с 1 марта больше не получится сделать это просто так, а покупать другую машину в таком случае едва ли кто-то станет.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Нововведение, по словам Кадакова, в итоге изменит рынок такси. Будет ощущаться нехватка водителей, большинство из них уйдет в серую зону в крупных и маленьких городах. Пассажиру придется выбирать: вызвать через чат или группу в соцсети либо дождаться автомобиля одного из агрегаторов, но заплатить больше. Поднимутся ли цены на такси в 2026 году Таксоперевозки вырастут в цене по двум причинам, рассказал собеседник 360.ru. Обслуживание машин подорожает, а это бензин, техобслуживание, смена автопарка, повышение зарплат водителей. Вторая причина — таксистов станет меньше, в первую очередь за счет оттока самозанятых. Потому тарифы увеличатся.

Фото: Таксопарк «Резидент Такси» / Медиасток.рф

Что будет с такси премиум-класса в 2026 году Действие закона о локализации такси не распространится на машины бизнес-класса стоимостью свыше четырех миллионов рублей. «Рынок премиум-класса никак не изменится. Формально человек, заказывая такую услугу, берет в аренду авто с водителем, поскольку у него нет никаких опознавательных знаков», — объяснил Кадаков. Однако автоэксперт предположил, что через эту схему попытаются провести другие транспортные средства, которые не будут отвечать требованиям закона о локализации.