В России с января отменят автопродление водительских прав

С 1 января 2026 года водительские права перестанут автоматически продлеваться. Однако документы, срок действия которых истечет до конца 2025 года, будут оставаться действительными еще три года. Об этом сообщил РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России, и продление также было изначально задумано как временная мера», — сказал Федяев.

С 1 января 2026 года прекратится действие временного порядка автоматического продления водительских прав, введенного в 2022 году. Парламентарий отметил, что водителям не надо срочно менять права, если их срок истек или истечет с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.

«Права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты», — отметил он.

Федяев напомнил, что нужно запомнить: если срок действия прав истекает 1 января 2026 года или позже, автоматическое продление на них не действует. Есть еще один нюанс: автоматическое продление водительских прав действует только в России. Если вы собираетесь за границу на машине, заранее замените права на новые.

Ранее в Сети распространился фейк, что с 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила: инспекторы ГИБДД якобы смогут останавливать водителей и проверять их знание ПДД. В полиции назвали информацию не соответствующей действительности.