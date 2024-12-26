Надежный и комфортный? Что известно о разбившемся самолете Embraer 190

Упавший в Казахстане самолет Embraer 190 считается надежным лайнером. За все время эксплуатации этот тип воздушного судна попадал в авиакатастрофы со смертельным исходом трижды, и все три раза не по техническим причинам, а из-за человеческого фактора или внешних факторов. Летные характеристики лайнера и история его создания, а также предыдущие случаи крушений — в материале 360.ru.

Характеристики самолета Embraer 190 Основные технические характеристики: Длина — 36,2 метра;

Размах крыльев — 28,7 метра;

Высота — 10,6 метра;

Вес пустого — 28 080 килограммов;

Максимальный взлетный вес — 47 800 килограммов;

Максимальный посадочный вес — 43 000 килограммов;

Максимальная коммерческая загрузка — 12 700 килограммов;

Емкость топливных баков — 16 250 литров;

Дальность полета с максимальной загрузкой — 3200 километров;

Максимальная крейсерская скорость — 890 километров в час;

Максимальная высота полета — 11 900 метров;

Длина разбега — 1890 метров;

Длина пробега — 1260 метров;

Количество кресел (эконом) — 98-106;

Количество кресел (эконом/ бизнес) — 94-100.

Фото: Mainka/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Кабина самолета полностью цифровая. Комплект авионики — модульный, основан на электронной системе полетной информации Honeywell Primus Epic (EFIS) с пятью жидкокристаллическими цветными дисплеями. Самолет оснащен электродистанционной системой управления полетом. Самолет имеет обычную конструкцию с низким крылом и два гондольных двигателя, установленных под крыльями. Крылья Embraer 190 оснащены винглетами, которые уменьшают сопротивление вихря крыла и обеспечивают повышенную подъемную силу и улучшенную эффективность крыла. Лайнер имеет цельноповоротное хвостовое оперение. Фюзеляж самолета имеет форму «двойной пузырь», а не круглое поперечное сечение. Такое строение обеспечивает большую ширину салона и более легкий доступ к багажным полкам.

Фото: Peter Endig/ZB / Global Look Press

Схема салона самолета Embraer 190 Салон лайнера имеет три компоновки, количество кресел — 96, 100 и 114. Ширина салона — 2,74 метра. В эконом-классе кресла располагаются по два у каждого борта, ширина прохода составляет 50 сантиметров. В первом классе кресла шире на три сантиметра и в ряду их всего три. В бизнес-классе шаг кресел 96,5 сантиметра, это на 17,8 сантиметра больше, чем в экономе. По мнению пассажиров, лучшие места находятся в средней части салона, лучшие кресла находятся у аварийного выхода и расположенные в первом ряду, где не мешает спинка впереди стоящего сиденья и больше места для ног.

Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com / Global Look Press

Кто и когда разработал Embraer 190 Проектирование самолета началось в 1998 году, первый самолет представили публике в 1999 году. В работе над лайнером принимали участие несколько компаний. Honeywell занималась авионикаой, General Electric разрабатывала турбовентиляторные моторы CF3410E, Hamilton Sundstrand занималась проектированием хвостовой части. Компании Latecoere, Kawasaki, Gamesa Liebherr, Sonaca занимались разными элементами фюзеляжа, Parker Hannifin проектировала топливную систему и гидродинамику. Впервые лайнер поднялся в небо 12 марта 2004 года. Через несколько месяцев началось серийное производство, летный сертификат самолет получил в 2005 году. Лайнер выпускают в двух основных модификациях ERJ-190-100 на 98 пассажиров и ERJ-190-200 на 108 пассажиров. Модель самолета Embraer 190 используют более 40 авиакомпаний.

Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Насколько безопасен самолет Embraer 190 Всего с 2000-х годов выпущено 1695 самолетов линейки Embraer Е-Jet, такие данные предоставила компания-производитель Embraer. За все время потеряно восемь воздушных судов, пять из них утилизированы после серьезных повреждений. Также однажды предпринималась попытка его угона. Лишь в трех крушениях были человеческие жертвы, в двух из них погибли 79 человек. Причины авиакатастрофы в Казахстане устанавливаются, в двух предыдущих причиной крушения был человеческий фактор. Авиакатастрофа в Китае в 2010 году Лайнер совершал посадку в густом тумане и практически при нулевой видимости. Самолет столкнулся с землей, не долетев до взлетно-посадочной полосы несколько сотен метров. От удара воздушное судно развалилось и загорелось. В этой авиакатастрофе погибли 44 человека из 96 находившихся на борту, остальные пассажиры получили повреждения различной степени тяжести. Эксперты установили, что причиной крушения стали ошибки пилотирования.

Фото: Azamat Sarsenbayev/XinHua / Global Look Press

Второй Embraer E-190 намеренно разбил пилот в Намибии в 2013 году В ноябре 2013 года пассажирский самолет мозамбикской авиакомпании, летевший из Анголы, рухнул в национальном парке Намибии. На бору было 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли. Виновным в крушении назвали командира экипажа. Расшифровка черных ящиков показала, что главный пилот готовил катастрофу заранее. Дождавшись, когда второй пилот выйдет из кабины, командир запер дверь и настроил автопилот на падение. Следствие установило, что у него были серьезные проблемы в браке, из-за которых он был очень подавлен. Разбившийся близ Актау самолет модификации Embraer E-190AR был собран на заводе в Сан-Паулу и свой первый полет совершил 24 июля 2013 года. Все 11 лет своей эксплуатации он принадлежал Azerbaijan Airlines. Эксперты считают, что крушение лайнера в Казахстане вряд ли испортит репутацию этой модели.