Сегодня 06:51 Подорожает вообще все. Как купить авто в 2026 году и не остаться без денег? Автоэксперт Гусаров объяснил, почему в 2026-м подорожают даже российские машины 0 0 0 Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / www.globallookpress.com Эксклюзив

Транспорт

Рубль

Топливо

Россия

Иномарки

Машины

Заводы

Деньги

Китай

Lada

Mercedes

АвтоВАЗ

Инфляция

Промышленность

Утильсбор

В следующем году в России повысят НДС сразу на два процента — с 20 до 22%. Кроме того, с 1 декабря 2025-го на ряд мощных заграничных авто увеличится размер утилизационного сбора, в большинстве случаев — в десятки раз. Что будет с ценами на машины в текущих реалиях, останется ли возможность сэкономить и к чему готовиться автолюбителям, пожелавшим сменить рабочую лошадку, выяснил 360.ru.

Повышение цен на машины в 2026 году неизбежно В следующем году НДС увеличат до 22%. Это означает, что цены на все, а не только на автомобили, будут расти, рассказал 360.ru автоэксперт Александр Гусаров. «За счет кого предприятия станут компенсировать дополнительные затраты и убытки? Естественно, конечного потребителя, то есть всех нас», — объяснил собеседник 360.ru. В этом виноваты в первую очередь новые правила утилизационного сбора. Для некоторых машин он вырос в десятки раз, и дополнительные финансовые лишения снова лягут на плечи простых граждан. «Эти новые правила утильсбора, конечно, чудовищные. Никакого отношения к утильсбору в его первозданном виде, который придумали в 2012 году, история не имеет. Больше действительности соответствовало бы название "ограничительные пошлины"», — рассказал 360.ru независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Повышение утилизационного сбора ограничит ввоз из-за границы ТС с объемом двигателя более трех литров и мощностью более 160 лошадиных сил, уверен специалист. Уже сейчас существенная часть парка на российских дорогах находится в диапазоне до 160 лошадиных сил, и она станет только больше. Попов напомнил, что изначально утильсбор ввели в 2012 году перед вступлением России в ВТО (Всемирную торговую организацию). Он задумывался как денежный сбор за последующую утилизацию автомобиля после выведения его из строя. Были две ставки: для легковушек и автобусов. Их размер отвечал трудозатратам на утилизацию. «Сомневаюсь, что на утилизацию автомобилей отечественного производства потребуется всего пять тысяч рублей. Или на иномарку, ввезенную в Россию, мощностью более 160 лошадиных сил потребуется более миллиона рублей», — пояснил эксперт.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

По мнению министра промышленности и торговли Антона Алиханова, повышение утильсбора побудит иностранных производителей завозить авто в Россию напрямую. Тем самым правительство решило бороться с серым рынком. Однако это не сработает, считает эксперт. «Сейчас основным поставщиком машин в Россию считается Китай. Европейские авто все еще завозят, но через Саудовскую Аравию и Ближний Восток. Поэтому для Поднебесной наш рынок — как слону дробина. Их оборот составляет 20 миллионов авто в год, а в Россию привозят от силы миллион. Так что китайские производители просто перестанут ввозить к нам машины мощностью свыше 160 лошадиных сил. На этом все», — пояснил эксперт. Станет ли возможно найти бюджетные альтернативы Казалось бы, самое время в 2026 году обратить внимание на отечественный автопром. Однако АвтоВАЗ также собирается повышать цены на свои автомобили, несмотря на то что платит утильсбор, а спустя время государство его еще и возвращает, рассказал Гусаров. «В компании утверждают, что делают это для конкурентоспособности. Хотя обычно люди стараются понизить цены, чтобы привлечь покупателей», — подчеркнул автоэксперт. В пример он привел Lada Iskra. Сейчас ее можно купить у официального дилера за 1,2-1,8 миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

«Она пустая, как барабан, и не стоит своих денег. В ней ничего нет: ни стеклоподъемников, ни подушек, ни радио, ни динамиков, ни подлокотников, ни подголовников. О какой безопасности можно говорить, если подголовники отсутствуют даже на заднем сиденье?» — задался вопросом Гусаров. Он не стал утешать — цены взлетят на все автомобили без исключения. Причем неважно, собрали их в России или за границей. С ним частично не согласился Попов. Так как для отечественных авто сохранится льготная ставка на утильсбор, эту категорию машин рост цен не затронет или затронет, но не сильно, подчеркнул эксперт. «Автомобили, производство которых локализовали на территории нашей страны, облагаются утильсбором по льготной ставке, то есть почти по никакой. За новую машину возьмут три тысячи с хвостиком, а за б/у — пять тысяч», — отметил Попов. Однако он не стал отрицать, что в течение 2026 года подорожает все и, скорее всего, российский автопром тоже. Всему виной инфляция и повышение НДС до 22%, которые сделают свое дело.

Фото: Производство автомобилей Lada на заводе российского АвтоВАЗ в Тольятти / РИА «Новости»

По кому больнее всего ударят цены авто Сильнее других от нововведений пострадает средний класс, считает Гусаров. В России его немного, но обычно он составляет основу любого государства. Большинство его представителей лишатся возможности передвигаться на собственном автомобиле. Еще две категории, кого рост цен не коснется: это самые богатые и самые бедные.

Обеспеченным гражданам будет все равно — заплатить за машину 40 или 60 миллионов рублей. Как и очень бедному, у которого авто никогда не было и не будет. Александр Гусаров

Нововведение коснется и автодилеров. Хотя немного легче тем, кто попадет под льготный период. Таким в России будет, например, Калужский машиноприборный завод, где в прошлом собирали автомобили марки Volkswagen. Сейчас производство принадлежит российскому бренду AGR Automotive Group. По словам Гусарова, на самом деле там станут собирать аналоги китайских Chery. «У них условия лучше, чем у того же АвтоВАЗа, потому что они работают как вновь возрожденное открытое производство. Предприятие простаивало с 2022 года», — отметил эксперт.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa / www.globallookpress.com

На сколько подорожают автомобили в 2026 году Автоэксперты привели примеры наиболее популярных в России моделей. «Машины типа Camry будут стоить порядка 6,5 миллиона (сейчас цена подержанных — не более 3,5 миллиона, новых — 5-5,3 миллиона рублей, — прим. ред.)», — отметил Гусаров. Наиболее популярный корейский Hyundai Palisade с объемом двигателя 2,2 литра и на дизеле обойдется потребителю в 6,5 миллиона рублей в 2026 году. В ноябре 2025-го он стоит на миллион меньше. «Еще вчера за такую цену можно было приобрести средство класса Mercedes. Это, как мы знаем, машина совсем другого уровня», — объяснил специалист. Если кто-то приценивался к китайскому Tank 500 или 700, то Попов поспешил его разочаровать. «Приготовьтесь к тому, что его цена вырастет на 1,5 миллиона», — отметил эксперт.

Фото: Скриншот с сайта https://toyotacenter.ru/ 1/2 Фото: Скриншот с сайта https://www.hyundai.ru/ 2/2

Подорожают даже автоуслуги и запчасти Ранее Гусаров упомянул, что из-за роста НДС увеличатся цены на все. Это затронет и топливо, и комплектующие для машин, а также обслуживание.

С коллегой согласился Попов, назвав взлет цен ожидаемым. В дело снова вмешается инфляция. «Люди хотят по-прежнему покупать дорогие вещи, поэтому просят более высокие зарплаты. Выплаты, в свою очередь, тащат за собой тарифы выше прежних на услуги людей — одно за другим. Когда россиянину говорят, что цена на автомобиль выросла, он не отказывается от покупки, а начинает думать, как обойти эту хитрость правительства», — подытожил собеседник 360.ru.