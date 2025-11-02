Новый утильсбор с 1 декабря: какие будут ставки и что поменяется в 2026 году
Автоэксперт Хайцеэр: ФТС может проверить расчет утильсбора в течение 3 лет
Система уплаты утилизационного сбора изменится в России с 1 декабря, соответствующие поправки утвердил Минпромторг. В первую очередь решение затронет физлиц, которые ввозили авто для себя с использованием льгот. Что нужно знать про утильсбор — в материале 360.ru.
Почему новые правила утильсбора введут с 1 декабря
Минпромторг планировал ввести новые тарифы, которые ограничили бы ввоз в Россию авто мощностью 160 сил, еще 1 ноября. Но в середине октября первый зампредседателя правительства Дмитрий Мантуров сообщил в Госдуме, что повышение «утиля» придется перенести.
«Я уже дал поручение Антону Андреевичу Алиханову, Минпромторгу рассмотреть возможность перенесения на месяц срока введения этого решения», — подчеркнул Мантуров.
Официальных подтверждений долгое время не было, но теперь стало известно, что новые правила начнут действовать с 1 декабря с учетом интересов автомобилистов, которые могли заказать и оплатить машины с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил после публикации проекта нормативно-правового акта.
«Принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года (вместо с 1 ноября 2025 года)», — отметили в Минпромторге.
Перенос сроков связали с тем, что власти позволили себе привезти по льготному «утилю» те машины, которые уже заказали в Китае или Японии.
Суть новых правил утильсбора
В России до сих пор действовали фактически две системы уплаты утильсбора: для физических и юридических лиц. Между ставками кардинальная разница — миллионы рублей.
Коммерческие ставки на ноябрь 2025 года
Для новых автомобилей (до трех лет)
- объем двигателя до одного литра — 180 200 рублей;
- один-два литра — 667 400 рублей;
- два-три литра — 1 875 400 рублей.;
- три — три с половиной литра — 2 153 400 рублей.;
- более 3,5 литра — 2 742 200 рублей.;
- электромобили — 667 400 рублей.
Для автомобилей старше трех лет
- объем двигателя до 1 литра — 460 000 рублей.;
- один-два литра — 1 174 000 рублей.;
- два-три литра — 2 839 400 рублей.;
- три — три с половиной литра — 3 296 800 рублей.;
- более 3,5 литра — 3 604 800 рублей.;
- электромобили — 1 174 000 рублей.
Новая система расчета с 1 декабря
С 1 декабря в России вступят в силу радикальные изменения в системе утильсбора. Впервые за его историю базой для расчета станет не только объем двигателя, но и его мощность. Это касается как машин с двигателем внутреннего сгорания, так и электрокаров с гибридами.
Власти вводят порог: льготная ставка для физлиц сохранится только для машин с двигателями до 160 сил. Все, что превысит этот показатель, будет облагаться коммерческим утильсбором.
Для электромобилей и последовательных гибридов льгота сохранится лишь для авто мощностью до 80 сил, и речь идет не о пиковой мощности, а о длительной 30-минутной.
Новые ставки утильсбора для автомобилей до 3 лет (бензиновые и дизельные двигатели):
Мощность в лошадиных силах
Утильсбор в рублях
Двигатель до одного литра
до 160
160 — 190
190 — 220
220 — 250
250 и более
3400 (льготный)
256 000
264 000
270 000
288 000
один-два литра
До 160
160 — 190
190 — 220
220 — 250
250 — 280
280 — 310
310 — 400
400-500
свыше 500
3400 (льготный)
750 000
794 000
842 000
952 000
1 076 000
1 216 000 — 1 580 000
1 800 000 — 2 340 000
2 668 000
два-три литра
До 160
160 — 190
190 — 220
220 — 250
250 — 280
280 — 310
310 — 400
400-500
свыше 500
3400 (льготный)
1 922 200
1 970 000
2 002 000
2 100 000
2 184 000
2 272 000 — 2 458 000
2 556 000- 2 764 000
2 874 000
3-3,5 литра
До 160
160 — 190
190 — 220
220 — 250
250 — 280
280 — 310
310 — 400
400-500
свыше 500
2 153 400
2 196 000
2 240 000
2 286 000
2 342 000
2 400 000
2 532 000 — 2 820 000
2 974 000- 3 310 000
3 492 0000
более 3,5 литра
До 160
160 — 190
190 — 220
220 — 250
250 — 280
280 — 310
310 — 400
400-500
свыше 500
2 742 200
2 788 000
2 836 000
2 884 000
2 942 000
3 000 000
3 106 000 — 3 328 000
3 444 000- 3 688 000
3 818 000
Что будет с утильсбором в 2026 году
Повышение утильсбора с 1 декабря — это продолжение тренда по индексации. С большой долей вероятности с 1 января 2026-го ставки вновь увеличатся на 15-20% по всем категориям.
Согласно планам властей, тарифы продолжат расти вплоть до 2030 года.
Как появился утильсбор
В 2009 году в рамках федеральной программы по утилизации машин владельцы старых авто могли сдать легковушку на переработку. Взамен выдавали сертификат на скидку в 50 тысяч рублей при покупке нового авто отечественного производства.
Чуть позже появилась идея о введении ответственности для производителя при утилизации отходов. Но в то время Россия готовилась к вступлению во Всемирную торговую организацию, и одним из условий было снижение ввозных таможенных пошлин на автомобили.
Поэтому для защиты местных производителей ввели дополнительный сбор, назвав его не пошлинами, а «утилем». С 1 сентября 2012 года утилизационный сбор начал работать. Базовую ставку установили на уровне 20 тысяч рублей для легковушек и 150 тысяч — для грузовиков и автобусов.
Высокий и запоздалый утильсбор
Федеральная таможенная служба стала требовать от автовладельцев доплаты утильсбора за машины, ввезенные из Казахстана. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал 360.ru, с чем это связано.
Эксперт напомнил, что в апреле прошлого года в России приняли норму, согласно которой льготные утильсборы не распространяются на авто из стран Таможенного союза.
«Но дело в том, что с точки зрения административного таможенного кодекса обязанности рассчитать утильсбор фактически на том, кто приходит его платить, то есть на владельце автомобиля или импортере», — сказал Хайцеэр.
Сотрудник таможенных органов может проверить этот расчет в течение трех лет.
Это несколько несправедливо. <…> Есть еще одно правило, где в течение пяти дней можно сделать уточнение у таможенников, рассмотреть вопрос, но, видимо, это не происходило. Все шло на самотек. Что интересно, зачастую автомобили ввозили не сами владельцы, а так называемые продавцы или "помогатели".
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза
Среди последних были и блогеры.
«Хотя блогер и продавец — это не всегда одно и то же. С одной стороны, таможня права, с другой — граждане пострадали, с третьей — могла бы быть какая-то логика. По отношению к таможне — крик справедливости. Фактически это одна из ситуаций, когда каждое ведомство добирает платежи, пополняет бюджеты и выполняет планы, но страдают в конечном итоге граждане, которые плавают в законах и не успели в них разобраться», — заключил специалист.