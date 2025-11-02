Новый утильсбор с 1 декабря: какие будут ставки и что поменяется в 2026 году

Автоэксперт Хайцеэр: ФТС может проверить расчет утильсбора в течение 3 лет

Система уплаты утилизационного сбора изменится в России с 1 декабря, соответствующие поправки утвердил Минпромторг. В первую очередь решение затронет физлиц, которые ввозили авто для себя с использованием льгот. Что нужно знать про утильсбор — в материале 360.ru.

Почему новые правила утильсбора введут с 1 декабря

Минпромторг планировал ввести новые тарифы, которые ограничили бы ввоз в Россию авто мощностью 160 сил, еще 1 ноября. Но в середине октября первый зампредседателя правительства Дмитрий Мантуров сообщил в Госдуме, что повышение «утиля» придется перенести.

«Я уже дал поручение Антону Андреевичу Алиханову, Минпромторгу рассмотреть возможность перенесения на месяц срока введения этого решения», — подчеркнул Мантуров.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Официальных подтверждений долгое время не было, но теперь стало известно, что новые правила начнут действовать с 1 декабря с учетом интересов автомобилистов, которые могли заказать и оплатить машины с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил после публикации проекта нормативно-правового акта.

«Принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года (вместо с 1 ноября 2025 года)», — отметили в Минпромторге.

Перенос сроков связали с тем, что власти позволили себе привезти по льготному «утилю» те машины, которые уже заказали в Китае или Японии.

Суть новых правил утильсбора

В России до сих пор действовали фактически две системы уплаты утильсбора: для физических и юридических лиц. Между ставками кардинальная разница — миллионы рублей.

Фото: РИА «Новости»

Коммерческие ставки на ноябрь 2025 года

Для новых автомобилей (до трех лет)

Для автомобилей старше трех лет

Новая система расчета с 1 декабря

С 1 декабря в России вступят в силу радикальные изменения в системе утильсбора. Впервые за его историю базой для расчета станет не только объем двигателя, но и его мощность. Это касается как машин с двигателем внутреннего сгорания, так и электрокаров с гибридами.

Фото: Медиасток.рф

Власти вводят порог: льготная ставка для физлиц сохранится только для машин с двигателями до 160 сил. Все, что превысит этот показатель, будет облагаться коммерческим утильсбором.

Для электромобилей и последовательных гибридов льгота сохранится лишь для авто мощностью до 80 сил, и речь идет не о пиковой мощности, а о длительной 30-минутной.

Новые ставки утильсбора для автомобилей до 3 лет (бензиновые и дизельные двигатели):

Мощность в лошадиных силах

Утильсбор в рублях

Двигатель до одного литра

до 160

160 — 190

190 — 220

220 — 250

250 и более

3400 (льготный)

256 000

264 000

270 000

288 000

один-два литра

До 160

160 — 190

190 — 220

220 — 250

250 — 280

280 — 310

310 — 400

400-500

свыше 500

3400 (льготный)

750 000

794 000

842 000

952 000

1 076 000

1 216 000 — 1 580 000

1 800 000 — 2 340 000

2 668 000

два-три литра

До 160

160 — 190

190 — 220

220 — 250

250 — 280

280 — 310

310 — 400

400-500

свыше 500

3400 (льготный)

1 922 200

1 970 000

2 002 000

2 100 000

2 184 000

2 272 000 — 2 458 000

2 556 000- 2 764 000

2 874 000

3-3,5 литра

До 160

160 — 190

190 — 220

220 — 250

250 — 280

280 — 310

310 — 400

400-500

свыше 500

2 153 400

2 196 000

2 240 000

2 286 000

2 342 000

2 400 000

2 532 000 — 2 820 000

2 974 000- 3 310 000

3 492 0000

более 3,5 литра

До 160

160 — 190

190 — 220

220 — 250

250 — 280

280 — 310

310 — 400

400-500

свыше 500

2 742 200

2 788 000

2 836 000

2 884 000

2 942 000

3 000 000

3 106 000 — 3 328 000

3 444 000- 3 688 000

3 818 000

Что будет с утильсбором в 2026 году

Повышение утильсбора с 1 декабря — это продолжение тренда по индексации. С большой долей вероятности с 1 января 2026-го ставки вновь увеличатся на 15-20% по всем категориям.

Согласно планам властей, тарифы продолжат расти вплоть до 2030 года.

Фото: Медиасток.рф

Как появился утильсбор

В 2009 году в рамках федеральной программы по утилизации машин владельцы старых авто могли сдать легковушку на переработку. Взамен выдавали сертификат на скидку в 50 тысяч рублей при покупке нового авто отечественного производства.

Чуть позже появилась идея о введении ответственности для производителя при утилизации отходов. Но в то время Россия готовилась к вступлению во Всемирную торговую организацию, и одним из условий было снижение ввозных таможенных пошлин на автомобили.

Поэтому для защиты местных производителей ввели дополнительный сбор, назвав его не пошлинами, а «утилем». С 1 сентября 2012 года утилизационный сбор начал работать. Базовую ставку установили на уровне 20 тысяч рублей для легковушек и 150 тысяч — для грузовиков и автобусов.

Фото: РИА «Новости»

Высокий и запоздалый утильсбор

Федеральная таможенная служба стала требовать от автовладельцев доплаты утильсбора за машины, ввезенные из Казахстана. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал 360.ru, с чем это связано.

Эксперт напомнил, что в апреле прошлого года в России приняли норму, согласно которой льготные утильсборы не распространяются на авто из стран Таможенного союза.

«Но дело в том, что с точки зрения административного таможенного кодекса обязанности рассчитать утильсбор фактически на том, кто приходит его платить, то есть на владельце автомобиля или импортере», — сказал Хайцеэр.

Фото: РИА «Новости»

Сотрудник таможенных органов может проверить этот расчет в течение трех лет.

Это несколько несправедливо. <…> Есть еще одно правило, где в течение пяти дней можно сделать уточнение у таможенников, рассмотреть вопрос, но, видимо, это не происходило. Все шло на самотек. Что интересно, зачастую автомобили ввозили не сами владельцы, а так называемые продавцы или "помогатели".

Ян Хайцеэр

вице-президент Национального автомобильного союза

Среди последних были и блогеры.

«Хотя блогер и продавец — это не всегда одно и то же. С одной стороны, таможня права, с другой —  граждане пострадали, с третьей — могла бы быть какая-то логика. По отношению к таможне — крик справедливости. Фактически это одна из ситуаций, когда каждое ведомство добирает платежи, пополняет бюджеты и выполняет планы, но страдают в конечном итоге граждане, которые плавают в законах и не успели  в них разобраться», — заключил специалист.

