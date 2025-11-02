Сегодня 12:33 Новый утильсбор с 1 декабря: какие будут ставки и что поменяется в 2026 году Автоэксперт Хайцеэр: ФТС может проверить расчет утильсбора в течение 3 лет 0 0 0 Эксклюзив

Система уплаты утилизационного сбора изменится в России с 1 декабря, соответствующие поправки утвердил Минпромторг. В первую очередь решение затронет физлиц, которые ввозили авто для себя с использованием льгот. Что нужно знать про утильсбор — в материале 360.ru.

Почему новые правила утильсбора введут с 1 декабря Минпромторг планировал ввести новые тарифы, которые ограничили бы ввоз в Россию авто мощностью 160 сил, еще 1 ноября. Но в середине октября первый зампредседателя правительства Дмитрий Мантуров сообщил в Госдуме, что повышение «утиля» придется перенести. «Я уже дал поручение Антону Андреевичу Алиханову, Минпромторгу рассмотреть возможность перенесения на месяц срока введения этого решения», — подчеркнул Мантуров.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Официальных подтверждений долгое время не было, но теперь стало известно, что новые правила начнут действовать с 1 декабря с учетом интересов автомобилистов, которые могли заказать и оплатить машины с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил после публикации проекта нормативно-правового акта. «Принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года (вместо с 1 ноября 2025 года)», — отметили в Минпромторге. Перенос сроков связали с тем, что власти позволили себе привезти по льготному «утилю» те машины, которые уже заказали в Китае или Японии. Суть новых правил утильсбора В России до сих пор действовали фактически две системы уплаты утильсбора: для физических и юридических лиц. Между ставками кардинальная разница — миллионы рублей.

Фото: РИА «Новости»

Коммерческие ставки на ноябрь 2025 года Для новых автомобилей (до трех лет) объем двигателя до одного литра — 180 200 рублей;

один-два литра — 667 400 рублей;

два-три литра — 1 875 400 рублей.;

три — три с половиной литра — 2 153 400 рублей.;

более 3,5 литра — 2 742 200 рублей.;

электромобили — 667 400 рублей. Для автомобилей старше трех лет объем двигателя до 1 литра — 460 000 рублей.;

один-два литра — 1 174 000 рублей.;

два-три литра — 2 839 400 рублей.;

три — три с половиной литра — 3 296 800 рублей.;

более 3,5 литра — 3 604 800 рублей.;

электромобили — 1 174 000 рублей.

Новая система расчета с 1 декабря С 1 декабря в России вступят в силу радикальные изменения в системе утильсбора. Впервые за его историю базой для расчета станет не только объем двигателя, но и его мощность. Это касается как машин с двигателем внутреннего сгорания, так и электрокаров с гибридами.

Фото: Медиасток.рф

Власти вводят порог: льготная ставка для физлиц сохранится только для машин с двигателями до 160 сил. Все, что превысит этот показатель, будет облагаться коммерческим утильсбором. Для электромобилей и последовательных гибридов льгота сохранится лишь для авто мощностью до 80 сил, и речь идет не о пиковой мощности, а о длительной 30-минутной.

Новые ставки утильсбора для автомобилей до 3 лет (бензиновые и дизельные двигатели): Мощность в лошадиных силах Утильсбор в рублях Двигатель до одного литра до 160 160 — 190 190 — 220 220 — 250 250 и более 3400 (льготный) 256 000 264 000 270 000 288 000 один-два литра До 160 160 — 190 190 — 220 220 — 250 250 — 280 280 — 310 310 — 400 400-500 свыше 500 3400 (льготный) 750 000 794 000 842 000 952 000 1 076 000 1 216 000 — 1 580 000 1 800 000 — 2 340 000 2 668 000 два-три литра До 160 160 — 190 190 — 220 220 — 250 250 — 280 280 — 310 310 — 400 400-500 свыше 500 3400 (льготный) 1 922 200 1 970 000 2 002 000 2 100 000 2 184 000 2 272 000 — 2 458 000 2 556 000- 2 764 000 2 874 000 3-3,5 литра До 160 160 — 190 190 — 220 220 — 250 250 — 280 280 — 310 310 — 400 400-500 свыше 500 2 153 400 2 196 000 2 240 000 2 286 000 2 342 000 2 400 000 2 532 000 — 2 820 000 2 974 000- 3 310 000 3 492 0000 более 3,5 литра До 160 160 — 190 190 — 220 220 — 250 250 — 280 280 — 310 310 — 400 400-500 свыше 500 2 742 200 2 788 000 2 836 000 2 884 000 2 942 000 3 000 000 3 106 000 — 3 328 000 3 444 000- 3 688 000 3 818 000

Что будет с утильсбором в 2026 году Повышение утильсбора с 1 декабря — это продолжение тренда по индексации. С большой долей вероятности с 1 января 2026-го ставки вновь увеличатся на 15-20% по всем категориям. Согласно планам властей, тарифы продолжат расти вплоть до 2030 года.

Фото: Медиасток.рф

Как появился утильсбор В 2009 году в рамках федеральной программы по утилизации машин владельцы старых авто могли сдать легковушку на переработку. Взамен выдавали сертификат на скидку в 50 тысяч рублей при покупке нового авто отечественного производства. Чуть позже появилась идея о введении ответственности для производителя при утилизации отходов. Но в то время Россия готовилась к вступлению во Всемирную торговую организацию, и одним из условий было снижение ввозных таможенных пошлин на автомобили. Поэтому для защиты местных производителей ввели дополнительный сбор, назвав его не пошлинами, а «утилем». С 1 сентября 2012 года утилизационный сбор начал работать. Базовую ставку установили на уровне 20 тысяч рублей для легковушек и 150 тысяч — для грузовиков и автобусов.

Фото: РИА «Новости»

Высокий и запоздалый утильсбор Федеральная таможенная служба стала требовать от автовладельцев доплаты утильсбора за машины, ввезенные из Казахстана. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал 360.ru, с чем это связано. Эксперт напомнил, что в апреле прошлого года в России приняли норму, согласно которой льготные утильсборы не распространяются на авто из стран Таможенного союза. «Но дело в том, что с точки зрения административного таможенного кодекса обязанности рассчитать утильсбор фактически на том, кто приходит его платить, то есть на владельце автомобиля или импортере», — сказал Хайцеэр.

Фото: РИА «Новости»

Сотрудник таможенных органов может проверить этот расчет в течение трех лет.

Это несколько несправедливо. <…> Есть еще одно правило, где в течение пяти дней можно сделать уточнение у таможенников, рассмотреть вопрос, но, видимо, это не происходило. Все шло на самотек. Что интересно, зачастую автомобили ввозили не сами владельцы, а так называемые продавцы или "помогатели". Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза

Среди последних были и блогеры. «Хотя блогер и продавец — это не всегда одно и то же. С одной стороны, таможня права, с другой — граждане пострадали, с третьей — могла бы быть какая-то логика. По отношению к таможне — крик справедливости. Фактически это одна из ситуаций, когда каждое ведомство добирает платежи, пополняет бюджеты и выполняет планы, но страдают в конечном итоге граждане, которые плавают в законах и не успели в них разобраться», — заключил специалист.