«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву
Пассажирка рассказала, что перевозчик не предоставил им еду и трансфер до отеля
Российские туристы провели больше восьми часов в турецком аэропорту из-за задержки рейса U63574 Бодрум — Москва авиакомпании «Уральские авиалинии». Предназначенный для них самолет не мог вылететь из Москвы. Одна из пассажирок рассказала об этом 360.ru.
Приезд в аэропорт
Туристы выехали из отеля после четырех часов утра и в шесть прибыли в аэропорт. Представитель туроператора Fun&Sun заверил их, что ситуация под контролем и задержек не предвидится.
Мы встали в очередь на регистрацию и сразу поступила информация о том, что самолет из Москвы, который должен был нас забрать, еще не вылетел
Пассажирка
По словам собеседницы 360.ru, представительница авиакомпании долго разговаривала по телефону, а потом сделала объявление. Вылет из Москвы задерживался. В 06:41 туристы узнали, что рейс отложили на 12:15 или 12:45, точное время не помнит, затем еще на более позднее время.
«Интересный момент — информация на официальном сайте разнилась с информацией на табло. Табло отставало. В начале седьмого я увидела, что на официальном сайте вылет стоял в 13:45», — сказала она.
Долгое ожидание
После регистрации на рейс авиакомпания предложила пассажирам бесплатно поесть в кафе недалеко от зоны паспортного контроля.
Собеседница 360.ru рассказала, что в зале подготовили отдельный стол с ограниченным набором еды и напитков. Сотрудники заведения отрывали уголок посадочного талона тем, кто поел. К обеду продукты выдавать перестали.
В течение дня время вылета менялось. Мы также выяснили номер рейса, который ехал из Москвы, и мониторили его регулярно. Он должен был вылететь в два ночи и в итоге вылетел в 10:35, по официальным данным. По прилете ему аплодировал весь бизнес-класс — мы видели снизу
Пассажирка
Время вылета, по словам туристки, меняли не менее шести раз.
Собеседница 360.ru добавила, что в Москву они вылетели только в 17:00. Задержка составила больше восьми часов, хотя на табло замерла отметка в 16:00, что якобы самолет официально задержался на 7 часов 55 минут, после чего пассажиры не могли бы претендовать на отель и трансфер.
«Там детям, похоже, очень тяжко было. В самолете кричали, в аэропорту кричали», — рассказала она.
По ее словам, болье повезло пассажирам Turkish Airlines, которых сразу предупредили, что вылет перенесли на 19:50.
Ночью 1 сентября в Подмосковье сработала система ПВО, военные сбили семь беспилотников. Еще два дрона уничтожили над Москвой. Пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения. Задержался вылет 74 рейсов, на запасные аэродромы ушли 43 самолета.