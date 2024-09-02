«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву

Пассажирка рассказала, что перевозчик не предоставил им еду и трансфер до отеля

Российские туристы провели больше восьми часов в турецком аэропорту из-за задержки рейса U63574 Бодрум — Москва авиакомпании «Уральские авиалинии». Предназначенный для них самолет не мог вылететь из Москвы. Одна из пассажирок рассказала об этом 360.ru.

Туристы выехали из отеля после четырех часов утра и в шесть прибыли в аэропорт. Представитель туроператора Fun&Sun заверил их, что ситуация под контролем и задержек не предвидится.

Мы встали в очередь на регистрацию и сразу поступила информация о том, что самолет из Москвы, который должен был нас забрать, еще не вылетел

По словам собеседницы 360.ru, представительница авиакомпании долго разговаривала по телефону, а потом сделала объявление. Вылет из Москвы задерживался. В 06:41 туристы узнали, что рейс отложили на 12:15 или 12:45, точное время не помнит, затем еще на более позднее время.

«Интересный момент — информация на официальном сайте разнилась с информацией на табло. Табло отставало. В начале седьмого я увидела, что на официальном сайте вылет стоял в 13:45», — сказала она.

Долгое ожидание

После регистрации на рейс авиакомпания предложила пассажирам бесплатно поесть в кафе недалеко от зоны паспортного контроля.

Собеседница 360.ru рассказала, что в зале подготовили отдельный стол с ограниченным набором еды и напитков. Сотрудники заведения отрывали уголок посадочного талона тем, кто поел. К обеду продукты выдавать перестали.