Сегодня 17:28 «Собирают лохов». Можно ли будет заработать в кликере Hamster Combat IT-специалист Масалович: Hamster Combat — это инструмент для сбора аудитории 0 0 0 Фото: Aref Taherkenareh/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Hamster Kombat

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что у Hamster Combat будет TON-токен, а криптобиржа Bybit залистила игру на премаркете. В то же время правительства разных стран стремятся запретить «хомяка». Что такое блокчейн TON, будет ли токен у популярного кликера и можно ли заработать в нем деньги — в материале 360.ru.

Hamster Kombat выйдет на блокчейне TON: что это значит Что такое Hamster Kombat Hamster Kombat — мобильная игра на платформе Telegram с хомяком в главной роли. Цель пользователя — сделать этого персонажа, у которого буквально ни гроша за душой, руководителем криптобиржи. Монеты зарабатывать просто, нужно лишь нажимать на изображение грызуна. Помимо этого, можно вводить специальные шифры и коды, выполнять задания и включать автоматическое «тапание», чтобы пополнить свой счет.

Что такое блокчейн TON Блокчейн — технология шифрования и хранения данных, распределенных между компьютерами одной сети. Это своеобразная цепь блоков сведений, которая строится по определенным правилам. Такая база данных хранит в себе информацию о всех совершенных транзакциях.

Фото: Silas Stein/dpa / Global Look Press

TON — сокращение от The Open Network, что переводится как «открытая сеть». Это платформа для организации различных платежей. Она способна обрабатывать миллионы транзакций в секунду. Проект TON начали разработчики Telegram как собственный криптовалютный проект, сейчас он перешел в другие руки. Связующим звеном в проекте выступает криптовалюта, которую назвали Ton Coin. Ее можно купить на популярных криптобиржах, в том числе на OKX, Bybit, Gate.io и Huobi.

У хомяка будет свой TON-токен Разработчики Hamster Combat пообещали, что в июле 2024 года у игры появится свой токен во вселенной TON. Это означает, что счета в игре можно будет обменять на настоящую криптовалюту, однако курс и подробности пока неизвестны. Таким образом, произойдет листинг — допуск ценных бумаг на биржу. В этом случае на одну из криптобирж.

Фото: Aref Taherkenareh/dpa / Global Look Press

Что сказал Павел Дуров об игре Hamster Kombat По словам Дурова, в мини-приложении Hamster Kombat зарегистрировались 239 миллионов пользователей Telegram. Отметку в 100 миллионов игра достигла за 73 дня, ежедневно в нее заходят четыре-пять миллионов человек. Предприниматель назвал Hamster Kombat «самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире». «Вскоре команда Hamster выпустит свой токен на TON, познакомив сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна. Наступает новая эра, и мы наблюдаем ее наступление в режиме реального времени», — написал Дуров в Telegram.

Фото: lukomore. org/Global Look Press / Global Look Press

Листинг хомяка в июле-2024: что будет после Когда Hamster Combat пройдет листинг, появится механизм обмена криптовалюты, рассказал 360.ru подполковник спецслужб в отставке и IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович. «Как конкретно он будет выглядеть, я не знаю. Обычно делается примерно так: за условный миллион пользователь получает несколько копеек. Их можно будет вывести прямо сейчас. Пообещают, что, если подождать, он будет стоить рубль. Потом окажется, что для вывода криптовалюты нужно сначала завести свои средства», — объяснил Масалович. Также пользователям могут предложить стать доверенным инвестором или партнером, однако для этого нужно будет пройти регистрацию за определенную сумму. «Если миллион человек заплатит за нее по тысяче рублей, получится уже миллиард рублей. Если люди пойдут выводить криптовалюту, начнется ажиотаж и она взлетит вверх», — отметил эксперт.

Фото: Aref Taherkenareh/dpa / Global Look Press

Почему в некоторых странах уже запрещают Hamster Combat К игре приковано пристальное внимание, в том числе властей стран, граждане которых «тапают хомяка». Не все отнеслись к приложению как к безобидной забаве. Например, в Узбекистане после первых новостей о листинге игры ее пользователям пригрозили 15 сутками ареста и миллионными штрафами за вывод криптовалюты. В республике очень строго с коинами. Так, в начале июня студента арестовали на 10 суток за продажу Ton Coin. За них он выручил примерно 5,5 тысячи рублей. В Иране «хомяка» запретили как харамную игру. Власти страны увидели в увлечении «тапанием» попытку отвлечь граждан от президентских выборов. Замкомандующего вооруженными силами страны и контр-адмирал Хабиболла Сайяри назвал мини-приложение «мягким орудием Запада», а 97-летний шиитский религиозный ученый Насер ​​Макарем Ширази — «источником злоупотреблений».

Фото: Silas Stein/dpa / Global Look Press

Правда ли, что можно заработать деньги на хомяке «У этого кликера при всей его безобидности есть одно дьявольское свойство — он позволяет быстро собирать „лохов“ в батальоны, которые хотят заработать деньги, ничего при этом не делая. Такие люди нужны, когда какая-нибудь криптовалюта не взлетает. Пока у нее нет успеха, она не начнет расти», — заявил Масалович. У Дурова сейчас две криптовалюты. Это TON — основная внутренняя криптовалюта, которой он отчитывается перед инвесторами, и NOT — псевдокрипта. У обеих дела обстоят не лучшим образом, подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Павел Дуров, 2017 год. lukomore. org / Global Look Press

По мнению эксперта, цель «хомяка» — привлечь как можно больше аудитории, которая верит в обогащение на пустом месте. Люди принесут туда первые деньги и на хайпе заработают. Потом к проекту подтянутся знатоки криптобирж, а Дурову будет чем отчитаться перед инвесторами. «Те, кто сейчас пойдет „тапать“, останутся ни с чем, а потом им расскажут историю, что какие-то государства ввели ограничения или сработал антипиар. „Злые дяди помешали, но вы почти миллионеры“. Потом еще какую-нибудь лисичку для „тапания“ подсунут», — заключил специалист по информационным технологиям.