Эксперты по ЖКХ Юнисова и Сергеев объяснили, от каких платежей в квитанциях ЖКХ можно отказаться

Собственники квартир могут отказаться от некоторых дополнительных услуг в квитанциях ЖКХ, сообщили News.ru эксперты по ЖКХ Евгения Юнисова и Сергей Сергеев.

По словам Юнисовой, нельзя отказаться от платежей, предусмотренных законом: за содержание и ремонт общедомового имущества, свет, воду, отопление, вывоз мусора и взносы на капремонт, пишет ОТР.

«Другое дело, что могут быть неточности: неправильность начислений либо какие-то цифры, к с которыми потребитель не согласен. Например, потребитель вовремя передал показания приборов учета, а расчет в квитанции сделан по нормативу без учета показаний», — объяснила она.

Платежи за допуслуги, утвержденные общим собранием собственников (консьерж, охрана, видеонаблюдение, шлагбаум, благоустройство), распределяются на всех собственников.

«Аналогичным образом нельзя отказаться от оплаты отопления только потому, что собственник временно не проживает в квартире», — добавил Сергеев.

Отказаться можно от дополнительных услуг, предоставляемых оператором связи, например антенны или радиоточки. Если управляющая компания сама наняла консьержа или установила камеры без решения собрания, начисления можно оспорить в суде. При признаках подделки документов следует обратиться в правоохранительные органы, посоветовал Сергеев.