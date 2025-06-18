Сегодня 17:54 «Воздухом заниматься не стоит». Никита Деменков — о развитии бренда и пути дизайнера Деменков: если строишь свой бренд — говори о том, в чем разбираешься 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Артемий Лебедев

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Успешность бренда в современных реалиях зависит от нескольких составляющих, главная из которых — рассказывать стоит о том, в чем разбираешься. Об этом и ситуации в сфере российского дизайна рассказал в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума руководитель проектов студии Артемия Лебедева Никита Деменков.

Пример Monochrome Тему о том, что важнее всего в современно бренде, он сравнил с вопросом о курице и яйце — форме и содержании. «Наверное, сейчас само содержание, поведение важнее формы, если тот же Monochrome вспомнить — их поведение в медиаполе преобладало над визуалом. Я знаю множество людей, которые делают очень интересные проекты, но о них никто не знает: они не знают, как правильно о себе заявить. Баланс нужен — золотая середина. Важно и понимание, и форма. Мы все любим глазами, это очень важно и это по-человечески», — подчеркнул Деменков.

Фото: Соцсети бренда «Monochrome»

Собеседник 360.ru предположил, что представители бренда при написании скандального поста не думали о себе и границах, которые переступать нельзя, — и осознанно, и нет.

«Им не хватило грамотного пиар-менеджера. В конечном счете все закончилось хорошо», — заметил Деменков. Он обратил внимание, что сейчас предпринимательство не может существовать отдельно от медиа: если бизнес-проект не включен в среду, то его, считай, нет.

Составляющие для построения личного бренда Говоря о том, из чего складывается личный бренд, Деменков напомнил, что мир живет в эпоху, когда базой для бизнесменов стал некий экспертный контент.

Я устал от этого, но плохо ли это? Пять лет назад было засилье вайнов — контента для деградантов. Сейчас чуть лучше, мы видим эволюцию — проходим такой процесс. Говорящие головы экспертные тоже закончатся, но если не делать контент, ошибка. Никита Деменков руководитель проектов студии Артемия Лебедева

В качестве второй составляющей бренда он назвал постоянное производство контента и привел в пример практику Артемия Лебедева: новости студии выходят шесть лет подряд каждый вторник и пятницу без задержек. «Только регулярность дает хороший результат. Только регулярный контент», — сказал Деменков. Многое решают и коллаборации, подчеркнул он, назвав обмен аудиториями очень полезной практикой — к ней прибегают и блогеры, и бизнесмены. «Если раньше это могли быть разные отрасли, а сейчас одинаковые — они понимают, что это полезно. Для построения личного бренда этих трех составляющих достаточно, но насколько успешно получится, не скажет никто. Даже очень успешный продюсер, а если скажет — то соврет», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: 360.ru

Как продвигать свой бренд По мнению Деменкова, в современных реалиях понять существующие алгоритмы при продвижении бренда невозможно. Единственным вариантом в таких условиях будет воспользоваться ситуацией, когда на продукт обратили внимание пользователи. «Ровно так работало любое продвижение — та же вирусная реклама 15 лет назад. И мы вернулись в эту точку. Понять алгоритмы почти невозможно, пока работает только некое постоянство. Но про время и количество — это все не работает. Никто не знает, как правильно», — сказал он.

Одной из контентных единиц собеседник 360.ru назвал подкасты с псевдоэкспертами, которые, по его словам, стали настоящей проблемой из-за отсутствия фактчекинга. Снижает ответственность перед аудиторией и засилье нейросетей. «Любые препараты надо принимать по назначению врача. Но свято место пусто не бывает — идет эволюция. И качество этих говорящих голов все-таки растет. По сути, это рабочие места, кто-то делает большие медиа, кто-то — небольшие. И если ты хочешь строить свой бренд, нужно рассказывать о том, в чем разбираешься или хочешь разобраться. Воздухом заниматься не стоит — это четвертая составляющая», — заявил Деменков.

Фото: 360.ru

Дизайн — путь фейлов Путь дизайнера он сравнил с чередой непрекращающихся неудач, когда из множества предложенных вариантов удается выбрать один достойный. «Дизайн — вообще путь фейлов. <…> И все фейлы обычно связаны с опозданиями, переносом съемок. Успех — вообще самая незапланированная вещь», — поделился он. За рубежом к российскому дизайну, по словам Деменкова, относятся хорошо. В пример он в том числе привел студию Лебедева, избалованную международными премиями.

Русский дизайн проник во все! Лет 10 назад мы выпускали клавиатуру «Оптимус» с LED-экранами, потом эту технологию Apple для себя и взял. Дизайнеры, которые работали над ней, разбрелись по миру и есть в Apple в том числе. Наши корни везде. Наши мозги всегда ценились. Никита Деменков

Как относятся к креативу в регионах России Говоря о наличии креатива в регионах, руководитель проектов заметил, что в студии Лебедева 90% сотрудников — приезжие. Причем для 30-40% это место работы стало первым — люди сюда специально переехали трудоустроиться. «Когда мы занимаемся дизайном городов, привлекаем местных дизайнеров — тех, кто находится в контексте. В Мурманской области так делали, например. Отмечу еще проект для Нижнего Новгорода, Екатеринбурга», — рассказал Деменков.

Фото: соцсети Никиты Деменкова

В России, подчеркнул он, с дизайном все хорошо. Ложкой дегтя собеседник 360.ru назвал только одно: не все регионы, к сожалению, готовы меняться.

«Уважаемые главы регионов, приходите за дизайном, поймите: это очень важно. Необязательно к нам. Мы делали классный проект для Суздаля — и потом многие местные компании забрендировались в том же ключе. Для них это гордость. В Ельце так же. Для Санкт-Петербурга делали туристический логотип, и все им брендировалось. И это важно для жителей тоже», — заключил Деменков.