Россияне призвали к бойкоту бренда Monochrome из-за поста о 9 Мая

Модный бренд Monochrome оказался в центре скандала после публикации поста о параде на 9 Мая. Гендиректору компании Николаю Богдановичу пришлось извиняться в Telegram-канале перед клиентами.

Monochrome опубликовал объявление о том, что магазин на Большой Дмитровке в Москве будет работать с ограничениями: с 14:00 7 и 9 мая, а не с утра.

«Потому что что? Правильно — парад. Потому что что? Правильно — всем плевать на бизнес чужой. Ноу комментс, как говорится», — говорилось в подписи к посту.

Комментаторы обрушились с критикой на бренд и стали призывать к отказу от любых покупок у Monochrome. Точку в деле решил поставить владелец сети, признавший, что они допустили «колоссальную ошибку».

«Очень сильно и на совершенно пустом месте. Просто потому, что впервые в жизни не подумали над тем, что и как пишем», — отметил он.

Богданович извинился «за тон, подачу, форму и формулировку публикации». Он добавил, что компания уважает великий праздник Победы на деле, а не на словах.

Ранее столичная мэрия сообщила, на каких улицах будет ограничено движение транспорта 7 и 9 мая.