Monochrome оскандалился из-за поста о параде Победы. Что известно о бренде

Российский бренд одежды Monochrome угодил в грандиозный скандал. Компания опубликовала пост, в котором пожаловалась на парад Победы, якобы мешающий бизнесу. После этого на нее обрушился шквал критики, остановить который не смогли даже извинения владельца. Подробности — в материале 360.ru.

Память о Победе сравнили с покупкой худи Нашумевший пост разместили в Telegram-канале бренда днем 6 мая. В нем администраторы аккаунта в своеобразной манере предупредили покупателей о том, что магазин на Большой Дмитровке в Москве 7 и 9 мая начнет работу не с утра, а с 14:00. «Потому что что? Правильно — парад. Потому что что? Правильно — всем плевать на бизнес чужой. Ноу комментс, как говорится», — указали в подписи к посту. Но этим авторы публикации не ограничились. В комментариях под объявлением они вступили в перепалку с возмущенными интернет-пользователями, которые стали обвинять магазин в неуважении к памяти погибших воинов и русофобии, а также пообещали больше никогда не приобретать вещи от Monochrome.

«Один рабочий день — не очень большая плата за четыре года борьбы и миллионы погибших, чтобы вы сейчас жили и вели свой успешный бизнес. Давайте помнить», — призвала одна из клиенток бренда. Администраторы канала не скупились на ответы недовольным гражданам. В довольно резкой манере они давали понять, что мнение россиян для них не играет никакой роли. «Если у вас память отшибает вместе с интернетом, то у меня память работает отлично, даже с работающим магазином. <…> Вас забыла спросить. Не нужно к нам приезжать», — парировала анонимная представительница компании.

Фото: соцсети бренда

Вскоре комментарии под постом закрыли, однако забыть о случившемся россияне уже не могли. Интернет-пользователи начали массово оставлять негативные отзывы на Monochrome на просторах Сети. «Русофобные гады», «Ужасный магазин, ужасный персонал», «Нет уважения даже к собственным покупателям, больше сюда ни ногой», «Отвратительное качество по завышенным ценам. Надеюсь, скоро магазин прикроют», — такие комментарии написал негодующий народ.

Извинились, чтобы избежать последствий?

Через семь часов после размещения скандального поста в Telegram-канале бренда появилась новая публикация — на этот раз уже с извинениями. На связь с клиентами вышел генеральный директор ООО «Монохром» Николай Богданович, представившийся единоличным собственником бренда.

Мы допустили колоссальную ошибку. Очень сильно и на совершенно пустом месте. Просто потому, что впервые в жизни не подумали над тем, что и как пишем. Николай Богданович собственник Monochrome

По словам Богдановича, пост, который должен был стать обычной информационной рассылкой о графике работы магазина, послужил поводом обвинить компанию в неуважении к великому празднику Победы. Бизнесмен заверил, что ничего общего с действительностью эти обвинения не имеют. «Работая в нашей стране, являясь частью национального колорита и культурного контекста, мы на деле, а не на словах всегда демонстрировали свое уважение к государственным, религиозным и развлекательным праздникам», — написал гендиректор Monochrome. Помогут ли извинения владельца компании исправить ситуацию, неизвестно. В их искренность поверили далеко не все россияне. «Заметьте, они поставили День Победы на один уровень с „развлекательными праздниками“», «Испугались последствий, не более», «Судя по всему, его смутили только формулировки», — отметили подписчики.

Фото: соцсети Николая Богдановича

Раскрывать автора первоначального поста Богданович не стал, однако, поскольку повествование в нем шло от женского лица, россияне предположили, что его разместила супруга предпринимателя и по совместительству главный дизайнер бренда Алиса Боха. Чуть позже сама она вышла на связь в соцсети, однако публичного покаяния не произошло. «Очень хочется послушать тех же комментаторов, кто пишет мне гадости, когда им отключат интернет», — написала Боха в закрытом канале. Что известно о владельцах Monochrome Бренд Monochrome основал в 2015 году на собственные инвестиции Николай Богданович, родившийся и выросший в Москве в семье педагогов. В 2016 году к проекту подключилась его жена Алиса Боха, уроженка Украины. По распространившимя в Сети слухам, она и сегодня придерживается проукраинских взглядов. История компании начиналась с четырех свитшотов-образцов, которые Боха сделала «под себя», напомнил журнал The Blueprint. Тогда она работала звездным стилистом и сотрудничала с Верой Брежневой. На сегодняшний день средняя стоимость худи Monochrome составляет около 25 тысяч рублей. Выручка компании в 2024 году достигла почти двух миллиардов рублей. За время работы бренд реализовал коллаборации с Pantone, Reebok, Casio G-Shock и Smashbox.