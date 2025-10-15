В ГД заявили о подготовке законопроекта о блокировке деструктивного ИИ-контента

В Госдуме готовят законопроект, который обяжет социальные сети и онлайн-платформы автоматически блокировать деструктивный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Об этом 360.ru сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Так он прокомментировал идею депутата Амира Хамитова штрафовать авторов фейковых видео, если ИИ-ролики с шок-контентом выдаются за реальность и наносят вред.

По его словам, объем синтетических публикаций в интернете растет «лавинообразно», и уже через год социальные сети могут быть заполнены полностью сгенерированным контентом. Он отметил, что современные технологии делают такой материал неотличимым от реальности, что создает угрозу манипулирования сознанием и разрушения психики пользователей.

«В ближайшее время буду разрабатывать законопроект, который будет вносить требования к платформам и социальным сетям по блокировке такого контента, деструктивного контента, сгенерированного социальными различными методиками, которые вызывают либо ненависть, либо агрессию, либо отвращение», — пояснил депутат.

Свинцов подчеркнул, что речь идет о материалах, вызывающих «ненависть, агрессию, отвращение или компрометирующих человека».

Штрафов будет недостаточно

В будущем, по его словам, предполагается ввести требования к платформам по автоматическому обнаружению и блокировке подобного контента, а также штрафы для нарушителей. Однако, считает депутат, одних штрафов будет недостаточно — регулирование должно быть системным.

Сегодня Telegram-канал Shot сообщил, что в России обсуждается идея штрафов для авторов фейковых ИИ-видео, если они выдают шок-контент за реальный и тем самым наносят вред. Инициатором выступил депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов. Размер штрафа предлагается установить от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

