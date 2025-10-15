Юрист Ивлев рассказал, что использование ИИ создает правовые риски для бизнеса

Юрист и правозащитник предпринимателей Антон Ивлев сообщил «Известиям» , что использование нейросетей в бизнесе может привести к юридическим рискам и потерям.

По мнению специалиста, проблема заключается в иллюзии управленцев о том, что ответственность за действия машины можно делегировать нейросети. Это приводит к ошибкам, которые обходятся слишком дорого.

Ивлев привел примеры из практики, когда доверие к ИИ приводило к штрафам и репутационным потерям. Он подчеркнул, что документ, созданный с помощью ИИ, должен быть проверен человеком.

«Многие полагают, что машина объективна. Это глубочайшее заблуждение. Алгоритм лишь обрабатывает данные, предоставленные человеком, со всеми нашими стереотипами и предрассудками», — отметил эксперт.

Также он указал на внутренние риски, связанные с использованием ИИ: угрозы со стороны сотрудников, работающих с неконтролируемыми ИИ-инструментами, сокращения и нарушения процедуры увольнения, размывание ответственности за результаты работы нейросети, утечки коммерческой информации.