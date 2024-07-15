Сначала механизм, потом изменения. Почему новые правила для блогеров-тысячников не сработают

В Роскомнадзоре решили присматривать за популярными блогерами: их хотят обязать предоставлять свои личные и контактные данные для передачи юридически значимой информации. Автор Telegram-канала «ТалипоV Online» Александр Талипов на стриме с ведущей 360.ru заметил, что пока механизма для того, чтобы сделать инициативу рабочей, нет.

«Если наши правоохранительные органы поставят перед собой цель выяснить, кто стоит за определенным каналом, это не составит большого труда. Поэтому инициатива, с одной стороны, здравая, с другой — недоработанная», — заметил он.

«Левые» сведения по запросу

Талипов напомнил, что в первом чтении уже приняли законопроект о внесении изменений в закон «Об информации». Позже отдельные депутаты инициировали поправки — их пока не зарегистрировали и не рассматривали.

«На данный момент говорится о том, что, допустим, [владельцы] Telegram-канала, где суточная норма просмотров более 1000 человек, обязаны регистрироваться и сообщить в РКН. Механизма, как это будут делать, наверное, нет», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Автор любого анонимного канала, допустил Талипов, согласится раскрыть свои данные и отправит, например, «левые» сведения.

«И каким образом Роскомнадзор подтвердит, что право владения этим каналом принадлежит этому [человеку] или, наоборот, опровергнет это?» — задался он вопросом.