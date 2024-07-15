Сначала механизм, потом изменения. Почему новые правила для блогеров-тысячников не сработают
Блогер Талипов: изменения для идентификации пользователей в Сети необходимы
В Роскомнадзоре решили присматривать за популярными блогерами: их хотят обязать предоставлять свои личные и контактные данные для передачи юридически значимой информации. Автор Telegram-канала «ТалипоV Online» Александр Талипов на стриме с ведущей 360.ru заметил, что пока механизма для того, чтобы сделать инициативу рабочей, нет.
«Если наши правоохранительные органы поставят перед собой цель выяснить, кто стоит за определенным каналом, это не составит большого труда. Поэтому инициатива, с одной стороны, здравая, с другой — недоработанная», — заметил он.
«Левые» сведения по запросу
Талипов напомнил, что в первом чтении уже приняли законопроект о внесении изменений в закон «Об информации». Позже отдельные депутаты инициировали поправки — их пока не зарегистрировали и не рассматривали.
«На данный момент говорится о том, что, допустим, [владельцы] Telegram-канала, где суточная норма просмотров более 1000 человек, обязаны регистрироваться и сообщить в РКН. Механизма, как это будут делать, наверное, нет», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Автор любого анонимного канала, допустил Талипов, согласится раскрыть свои данные и отправит, например, «левые» сведения.
«И каким образом Роскомнадзор подтвердит, что право владения этим каналом принадлежит этому [человеку] или, наоборот, опровергнет это?» — задался он вопросом.
Шанс блокировки при отказе раскрыть данные
Талипов также поинтересовался, как будут блокировать анонимные каналы при отказе их владельцев раскрыть свои данные. Он обратил внимание, что в российском сегменте Telegram существует огромное количество каналов, по сути, с запрещенным контентом.
«Там, где идет дискредитация нашей армии, где раскрывают персональные данные россиян, военных, идет дестабилизация обстановки в России. И мы, по сути, ничего с ними не можем сделать. Поэтому нужно понимать, какой механизм есть у законодателей для того, чтобы их правила исполнялись», — обратил внимание собеседник 360.ru.
Запрет на размещение рекламы у таких блогеров Талипов счел едва ли действенным методом. Он напомнил, что не все зарегистрированные компании пользуются подобными услугами. К тому же, существует понятие взаимного пиара. И как отследить такие процессы, непонятно.
«Одно могу сказать точно: необходимы изменения для идентификации пользователей в Сети, потому что сейчас огромное количество каналов могут распространять непроверенную информацию, которая может нести последствия для общества», — заключил Талипов.