Сегодня 20:05 Сорвать маски. Зачем блогеров-тысячников заставят рассказать о себе РКН Бренд-стратег Дяченко назвал нецелесообразным проект РКН о блогерах и их данных 0 0 0 Фото: Erik Reis — IKOstudio/Ingram Images / Global Look Press Общество

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Блогеров, чья ежедневная аудитория превышает одну тысячу человек, заставят рассказать о себе Роскомнадзору. Пока это только инициатива, но довольно спорная. С одной стороны, она поспособствует чистоте интернет-пространства и защитит пользователей от аферистов, а с другой — те, кто не раскрывал своего лица, так и останутся в тени. Закон рискует оказаться не только нецелесообразным в плане решения проблем теневого рынка, но и обрезать «крылья» инфлюенс-маркетингу. О плюсах и минусах проекта — в материале 360.ru.

Больше не инкогнито? Информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее владельце или о самом распространителе. Пока это требование касается персональных страниц пользователей соцсетей, хотя в большинстве случаев правила не соблюдают. Роскомнадзор предложили обязать блогеров-тысячников сообщать свои имя, отчество, фамилию и контактную информацию. «Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — уточнили в ведомстве. Кроме того, закон запретит распространять рекламу российским компаниям на публичных страницах в соцсетях блогеров, если они не передали свои данные РКН. За нарушение фирмы как минимум оштрафуют. По мнению представителей Роспотребнадзора, сейчас из-за анонимности злоумышленники чувствуют себя безнаказанными и распространяют запрещенную информацию.

Анонимность распространителей контента опасна: сообщения экстремистского содержания могут оказать эффект разорвавшейся бомбы. Роскомнадзор

Важно! Речь в проекте идет только о владельцах крупных блогов в соцсетях, чья ежедневная аудитория превышает одну тысячу.

Фото: Pxhere

Опасная анонимность Слова известных блогеров не только анализируют, к ним прислушиваются. Идея Роскомнадзора заключается в том, чтобы не дать негодяям запускать сайты с порнографией или недостоверной информацией. Таким мнением поделился с 360.ru правозащитник, судья в отставке, судебный юрист Владимир Комсолев. Сейчас ответственность за распространение данных, как правило, пользователи в соцсетях не несут. «Поэтому вся информация будет переработана и все, что не нужно, будет удалено <…> Интернет-пространство, на взгляд Роскомнадзора, таким образом, возможно почистить», — отметил Комсолев. Лица, не передавшие информацию о себе, не смогут распространять рекламу и потеряют финансирование. По мнению эксперта, доходы через Сеть станут прозрачнее. Правозащитник отметил — цифры взяли не с потолка. Блогеры, которых читают минимум тысяча людей в сутки, обладают особым положением в обществе. «Где тысячи людей могут быть вовлечены в те или иные спекуляции, либо, наоборот, в положительные хорошие тенденции», — добавил юрист.

Фото: Pxhere

В одни ворота Однако инициатива не так однозначна, считает бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко. «Дело в том, что у нас уже введен закон об обязательной маркировке рекламы, который подразумевает регистрацию, подачу информации о всех лицах, связанных в рамках рекламных обязательств: то есть начиная от заказчика, заканчивая исполнителем», — рассказал он 360.ru. Сам по себе закон уже подразумевает, что, если игрок рынка ведет свою деятельность легально, он не может выложить рекламу без указания Erid — специализированного ID-номера, состоящего из цифр и букв, который присваивается каждому рекламному объявлению. «Новое требование как будто дублирует то же самое, что касается маркировки рекламы. Соответственно, первый вопрос — зачем это делать? Ведь если те, кто маркирует рекламу, уже подают данные, то те, кто на текущий момент не маркируют рекламу, скорее всего, и не будут подавать никакие данные, даже в случае ввода этого закона», — поделился мнением Дяченко. По мнению бренд-стратега, новая инициатива нецелесообразна, если говорить о решении проблемы теневого рынка рекламы. Требование в тысячу посещений в день тоже показалось эксперту странным. «Много вопросов возникает касательно того, как это будут отслеживать. То есть если у аккаунта тысяча подписчиков, это не означает, что у него тысяча заходов в день», — сказал он. Даже очень крупные на первый взгляд блоги бывают «полумертвыми».

Фото: Pxhere

Вдруг случится лишь испуг Новые обязательства могут урезать возможности для участников рынка инфлюенс-маркетинга — это одна из стратегий продвижения брендов, основанная на сотрудничестве с блогерами, нишевыми экспертами или селебрити, имеющими широкую лояльную аудиторию. Дяченко подчеркнул, что в целом рынок блогеров в России не так уж сильно развит. Он редеет, так как тяжело развивать аккаунт с нуля, а некоторые соцсети запретили.

Закон может вспугнуть огромное количество новых инфлюенсеров, которые только-только пытаются выйти на рынок блогерства, развивать аккаунты для продажи по реферальной системе каких-то товаров. <…> Но на крупных игроков рынка он не возымеет никакого эффекта, если ранее игнорировались правила маркировки. Александр Дяченко

По мнению эксперта, было бы целесообразнее поднять планку необходимого количества посещений в разы — до пяти тысяч. Так как все, что до, — это микро-инфлюенсеры, которые не имеют особого веса на рынке.

Фото: Pxhere

Но это еще не все «преобразования». Депутаты Госдумы готовятся принять законопроект, запрещающий рекламу в СМИ и интернете любых «магических» услуг. В качестве возможного наказания предложили ввести штрафы.