Блогеров-тысячников предложили обязать передать сведения о себе в Роскомнадзор

Блогеров с аудиторией более тысячи человек могут обязать сообщить о себе в РКН

Владельцев аккаунтов в соцсетях с ежедневной аудиторией более тысячи человек предложили обязать сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Согласно федеральному закону, информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о распространителе в такой форме, чтобы его можно было идентифицировать.

Однако теперь это требование предложили распространить только на пользователей, чья ежедневная аудитория превышает тысячу человек. Они должны будут сообщить в Роскомнадзор свои имя, отчество, фамилию и контактную информацию.

«Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — уточнили в пресс-службе.

При этом российским компаниям могут запретить размещать информацию на незарегистрированных в Роскомнадзоре публичных страницах.

Накануне ведомство сообщило, что YouTube заблокировал более 80 каналов российских СМИ и общественных деятелей с начала года.