И утюг, и стиральная машина. Россиян предупредили о риске взрывов электроники
Подполковник Филатов: взрывы техники в РФ могут быть откликом операции в Ливане
Электроника может начать взрываться в России вслед за Ливаном, заявил 360.ru подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. По его словам, предназначенные для Ливана устройства начинили непонятным веществом, а сама техника могла попасть в любую точку мира.
«Просто мы понимаем, что взрывные устройства неведомого нам до сих пор вида, с до конца непонятным взрывчатым веществом, заложили по какой-то системе в электронные устройства. Теоретически, эти электронные устройства могут [взорваться] не только в Ливане, но и в любой точке земного шара, хотя предназначались, может быть, только для распространения в Ливане», — отметил эксперт.
Устройства могли перевезти или доставить самолетом в другие страны, добавил он.
«Не дай бог, такое устройство, будучи в сети, подорвется на взлете самолета или, например, на приземлении самолета. Могут быть последствия намного серьезнее, чем происходит сейчас», — предупредил Филатов.
По его словам, взорваться способна любая электронная техника, так как она несовершенна.
Хотя, еще раз говорю, это может быть откликом спецоперации, которая до сих пор, я так понимаю, происходит на территории Ливана с различными электронными устройствами. Это и пейджеры, и рации, и домофоны, и, я так понимаю, какие-то магнитолы срабатывают в машинах.
Алексей Филатов
подполковник ФСБ в отставке
Как обнаружить взрывчатку
Дилетанту практически невозможно увидеть взрывчатку или бомбу. Чтобы обнаружить опасность, нужно разобрать аккумулятор. Взрывчатка, которую заложили в ливанские устройства, не подвергается привычным анализаторам, объяснил Филатов.
«Человек, обычный гражданский, может обезопасить себя только одним образом: просто убрать от себя электронные приборы. Насколько это возможно, я не знаю. Потому что завтра может так получиться, что и утюг может взорваться, или стиральная машина тоже. Теоретически возможно заложить что-то. Причем чем крупнее устройство, тем больше туда можно заложить незаметно», — заявил эксперт.
Он призвал не пытаться самостоятельно найти взрывчатку — это может быть опасно. Покупка техники в якобы проверенных магазинах не обеспечит безопасность устройства, заключил специалист.
Серия взрывов потрясла Ливан 17–18 сентября. Все началось с массовой детонации пейджеров, которыми пользовались члены «Хезболлы». Возможность организовать операцию была у израильской спецслужбы «Моссад».
Днем 19 сентября у москвича в руках взорвался смартфон Honor 70. Это произошло во время израильской кибератаки.