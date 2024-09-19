И утюг, и стиральная машина. Россиян предупредили о риске взрывов электроники

Подполковник Филатов: взрывы техники в РФ могут быть откликом операции в Ливане

Электроника может начать взрываться в России вслед за Ливаном, заявил 360.ru подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. По его словам, предназначенные для Ливана устройства начинили непонятным веществом, а сама техника могла попасть в любую точку мира.

«Просто мы понимаем, что взрывные устройства неведомого нам до сих пор вида, с до конца непонятным взрывчатым веществом, заложили по какой-то системе в электронные устройства. Теоретически, эти электронные устройства могут [взорваться] не только в Ливане, но и в любой точке земного шара, хотя предназначались, может быть, только для распространения в Ливане», — отметил эксперт.

Устройства могли перевезти или доставить самолетом в другие страны, добавил он.

«Не дай бог, такое устройство, будучи в сети, подорвется на взлете самолета или, например, на приземлении самолета. Могут быть последствия намного серьезнее, чем происходит сейчас», — предупредил Филатов.

По его словам, взорваться способна любая электронная техника, так как она несовершенна.