Сегодня 15:14 «Под ударом все». Почему Россию назвали самой атакуемой хакерами страной IT-специалист Масалович: любой крупный бизнес могут атаковать хакеры 0 0 1 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Самой атакуемой хакерами страной мира оказалась Россия. Какие еще государства популярны у киберпреступников, кто находится в зоне риска и как защититься от аферистов в интернете, 360.ru рассказал подполковник спецслужб в отставке IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович.

Далее — прямая речь.

Какие ведомства и компании подвергаются кибератакам чаще всего Мы живем в динамичном мире, атакуют всех. Если пока не атаковали, значит, нужно быть начеку завтра. Чаще всего нападают на объекты критической информационной инфраструктуры. Им противостоят кибервойска разных стран. Это военизированная элита, спецназ хакерского мира. Они все время на острие атаки. Это самый лакомый кусок.

Любой крупный бизнес сейчас находится под ударом. Здесь подтягиваются и мошенники. Это пошло из США, где компании платят, если у них что-то захватили. И аферисты пытаются распространить свое влияние в других странах.

Также есть набор сканеров, которые позволяют посмотреть, кто плохо защищен. Есть такое понятие — скриптеры — люди, которые взламывают программные скрипты, то есть коды. Такие хакеры выбирают легкие цели. Случай со СДЭК, когда хакеры парализовали работу компании на несколько дней, — типичный пример работы скриптера. Поэтому не нужно представляться слабым. Если периодически говорить, что провели киберучения, проверили нагрузку системы, есть полигон для тренировки специалистов, то шансы атаки со стороны хакеров сильно снизится.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Кто может стать жертвой киберпреступника Аферисты атакуют и простых пенсионеров. У нас каждый думает, что у меня-то брать нечего. Это миф. Даже если у человека есть три тысячи рублей, его все равно будут атаковать.

Под ударом — все.

Что по безопасности? Сейчас уровень боеготовности в России стал выше. Мы совсем не такие, какими были два года назад. В мире лидируют российские антивирусы, например «Лаборатория Касперского». Кроме того, мы вырвались вперед по части расследований киберпреступлений, восстановлению паролей. В списке из 40 самых грозных хакерских групп примерно 20 российских или пророссийских. Это вызывает гордость. Могу предсказать, что в ближайшие годы объем атак будет только расти. Но мы учимся защищаться. В конце мая был Positive Hack Days — околохакерская конференция. Она очень сильно разрослась, уровень докладов существенно повысился.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Какие еще страны атакуют киберпреступники Хакерам интересны США, Китай, Южная и Северная Корея, Иран и страны западного мира — это страны, где базируются группы хакеров из первых 40 самых сильных организаций взломщиков. Помимо этого, существует промышленный шпионаж. Атакуют промышленные фирмы из Израиля, Франции, Германии. Их взламывают, чтобы дотянуться до важной документации.

Как не попасться на удочку хакеров Чтобы не стать жертвой мошенника в интернете, нужно действовать, как будто вы в лесу. Видите съедобный гриб, и вы его знаете. А если гриб незнакомый, то вы его и не трогаете. Он как минимум несъедобный, а скорее всего, ядовитый. Так же и в интернете: не следует нажимать незнакомые ссылки. Если заинтересовал заголовок, то его лучше погуглить и почитать на безопасном ресурсе. Если про это написали авторитетные СМИ, то почитайте, если не написали, значит, и новости такой нет.