Volkswagen меж двух огней? Почему немецкий автогигант оказался на грани краха

Финансист Бархота: Volkswagen больше не выдерживает конкуренции с авто из Китая

Немецкие СМИ сообщили серьезных финансовых проблемах концерна Volkswagen. Совет директоров единогласно проголосовал за структурное изменение стратегии, а две трети считают, что производитель находится под угрозой исчезновения. Что происходит с автогигантом, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«У Volkswagen нет для этого достаточного задела, и он не может переделать всю номенклатуру. Электромобили выходят дороже из-за того, что выросли операционные затраты. Не в последнюю очередь из-за того, что Германия не закупает дешевые российские ресурсы. В итоге китайцы получаются и дешевле, и функциональнее, и надежнее», — заявил Бархота.

По его словам, немецкие автопроизводители не выдержали конкуренции с китайскими. Традиционная номенклатура в Германии — автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но в Европе сейчас повестка становится все более «зеленой», и производителей принудительно переключают на электромобили.

Volkswagen обречен?

Бархота заявил, что автопроизводитель оказался меж двух огней: его автомобили не нужны ни на внутреннем рынке, ни на внешнем.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет решать проблему, а вместо этого лишь усугубляет ее, продолжая продавливать «зеленую» повестку и не предложив никаких мер поддержки концерну.

Запланированное переоборудование под производство бронемашин и другой техники для нужд немецкого военно-промышленного комплекса в долгосрочной перспективе тоже не сможет спасти предприятие, поскольку госзаказ рано или поздно закончится, а спрос на гражданские автомобили упадет еще сильнее.

Таким образом, наиболее вероятным сценарием Бархота назвал «сценарий обреченности».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Volkswagen начал переговоры с израильскими оборонными компаниями, чтобы производить снаряды для системы ПВО «Железный купол». Другие немецкие автопроизводители также пытаются перейти «с производства автомобилей на производство пушек».