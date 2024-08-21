«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

Аналитик Ульянов: похитить данные через Bluetooth-подключение не очень просто

Россиян предупредили, что хакеры могут взломать почти любые устройства через Bluetooth. Насколько велика угроза и как себя обезопасить, рассказал 360.ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Как похищают информацию

Он считает, что теоретически такая возможность есть, но практически она невелика, поскольку большинство пользователей отключают Bluetooth, когда не используют его, чтобы сэкономить заряд. Для тех, кто использует беспроводные наушники и им подобные устройства, риск выше, добавил эксперт.

«Насколько выше? Ну, как оценить… По-разному. От многих факторов зависит: какая операционная система, какие обновления, какое окружение. Они (злоумышленники — прим. ред.) все-таки не в вакууме», — отметил Ульянов.

Собеседник 360.ru напомнил, что из-за технических особенностей Bluetooth для хищения информации преступник должен находиться рядом с жертвой. Провернуть такую операцию даже из соседнего дома невозможно.

А вот случайное подключение к поддельной Wi-Fi-системе действительно возможно, подчеркнул аналитик. Он напомнил, что некоторые пользователи используют опцию автоматического подключения к знакомым сетям. При этом Ульянов описал механизм преступной схемы.

«Создается аналогичная сеть с тем же самым названием. Если сигнал будет ближе и более мощный, то устройство может подключиться как раз к такой сети», — рассказал он.

Защита от хакеров

Глава аналитического центра дал два основных совета по безопасности. Во-первых, он рекомендовал отключать любые беспроводные интерфейсы или настроить автоматическое отключение, если их не используют, например, пять минут. Это поможет не только уберечь информацию в гаджете, но и сохранить заряд.

Во-вторых, Ульянов посоветовал периодически менять пароль от Wi-Fi. При этом он подчеркнул, что чье-то дополнительное подключение не всегда означает угрозу.

«Мало ли кто, может, это не злоумышленники, а какие-нибудь соседи подключились и потихонечку тянут интернет», — добавил он.

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